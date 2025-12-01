Egan Bernal sorprende al hablar de su futuro deportivo, ¿se despide de Ineos?

El pedalista colombiano Egan Bernal anticipa una temporada determinante en su carrera profesional. Su contrato con Ineos Grenadiers culmina en diciembre de 2026, y hasta ahora no ha renovado, circunstancia que aviva rumores sobre su posible salida del equipo británico.

Tras recuperarse de graves lesiones y retomar su nivel con una victoria en la Vuelta a España, Bernal reflexiona sobre su rol, aunque reconoce la posibilidad de asumir funciones de apoyo si el equipo lo requiere, también admite que cambiar de escuadra después de tantos años no sería fácil.

“Se están hablando diferentes cosas, diferentes opciones. Por el momento me quiero enfocar en terminar el siguiente año, hacer las cosas bien y estoy tranquilo. Miraremos qué pasa”, declaró el ciclista en entrevista con France 24.



Y aunque mantiene su compromiso con Ineos por la presente temporada, deja la puerta abierta. “Llevo ocho años ahí y sería difícil cambiar, pero vamos a ver”, afirmó.

El contexto interno del Ineos Granadares se renueva, la llegada de nuevos ciclistas con buen presente y la intención del equipo de evolucionar su plantilla generan un ambiente de incertidumbre para veteranos, según medios.

Bernal conoce su valor dentro del ciclismo mundial, su salario estaría cerca de los 2,5 millones de euros por temporada, similar al de jóvenes del equipo.

Sin embargo, con la entrada de nuevos ciclistas dispuestos a liderar, su rol podría cambiar. Él mismo reconoció que le “no le molesta ser gregario”, está dispuesto a apoyar a un líder que se encuentre en mejor forma, si eso beneficia al equipo.

Pero esa misma apertura genera dudas sobre su futuro, pues tras ocho años como referente, dejar Ineos representaría un giro importante. La decisión final dependerá de lo que ocurra en la próxima temporada, su rendimiento y las ofertas que puedan surgir desde otras escuadras.

La mirada puesta en su próximo gran reto

Mientras se decide su continuidad, Bernal ya proyecta sus metas de cara al 2026. Su principal objetivo sigue siendo la Vuelta a España, una carrera que le llama poderosamente la atención y en la que pone sus esperanzas.

Con su contrato vigente, el colombiano seguirá en la nómina del Ineos, a la espera de que el equipo defina su ruta tras la pretemporada. Las decisiones institucionales podrían definir la alineación de corredores y su programación para las grandes vueltas.

Su reciente éxito en la Vuelta le devolvió esperanza tras el accidente que complicó su carrera, y pese a no estar listo aún para disputar un grande con opciones de podio, afirma que: “Las mejores cosas vienen cuando no las fuerzas”.



¿Qué viene para Egan Bernal?

Con el 2026 en el horizonte, Bernal decidirá si permanece en un equipo donde ha sido protagonista o si se arriesga a buscar nuevos horizontes. La combinación entre posibilidades económicas, rol deportivo, aspiraciones personales y su estado físico marcará su decisión.

Para los fanáticos del ciclismo colombiano y mundial, el desenlace será clave. Si Bernal decide continuar en Ineos, seguirá construyendo su legado con la escuadra británica. Si opta por cambiar de equipo, podría encarar nuevos retos, renovar expectativas y aportar su experiencia donde quiera que compita, según expertos en deporte.

