Fallece reconocida deportista olímpica de forma inesperada; tenía 28 años

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras el fallecimiento de Paige Greco, la medallista de oro paralímpica. La deportista australiana, figura del ciclismo adaptado, murió de manera repentina a la edad de 28 años. Información que fue confirmada por su familia horas después.

Paige Greco terminó falleciendo este lunes 17 de noviembre, por lo cual el Comité Paralímpico Australiano y la Federación Ciclismo de este país informó que la deportista perdió en un episodio inesperado. “En su casa en Adelaida después de sufrir un episodio médico repentino el domingo 16 de noviembre.” Aunque no se reveló un parte médico oficial, se sabe que la atleta nació con parálisis cerebral hemipléjica.

La deportista australiana logró brillar en el escenario internacional del paraciclismo, donde su mérito más importante ocurrió durante los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Paige alcanzó la medalla de oro en la persecución individual femenina de 3.000 metros C1-3. En esta misma prueba, Greco estableció un récord mundial.



Sumado a esto, Greco consiguió en estas mismas justas la medalla de bronce en la contrarreloj femenina y en la carrera en ruta.

¿Qué más se supo del fallecimiento de Paige Greco?

La noticia de su deceso causó una profunda conmoción, reflejada en los homenajes emitidos por la comunidad deportiva. Cameron Murray, director ejecutivo de Paralympics Australia, comentó que la tristeza que se siente hoy es un reflejo de la inmensa estima que se le tenía.

Murray destacó que Paige era “una atleta extraordinaria, pero más importante aún, una persona extraordinaria”. Subrayó que, si bien sus logros eran excepcionales, lo que perdurará será su amabilidad, su tranquila determinación y la manera en que animaba a las personas a su alrededor.

Cabe destacar que la familia de la deportista solicitó privacidad en este momento. Natalie Greco, madre de Paige, compartió un desgarrador mensaje en el que expresó que “Paige significaba todo para nosotros”. Además añadió que la amabilidad, determinación y calidez de su hija tocaron a su familia diariamente, y que el dolor por su fallecimiento es algo que llevarán “por siempre”.

Greco se mantuvo activa en redes sociales, compartiendo destellos de sus viajes y celebrando sus logros junto a sus seguidores. En agosto de 2024, compartió uno de los momentos más difíciles de su carrera: no ser seleccionada para competir en París 2024. Su última publicación conocida en redes sociales informaba sobre el inicio del Campeonato Mundial de Paraciclismo en Río de Janeiro.