Fallece reconocida influencer mientras iba en un taxi; tenía 28 años

Una vez más el mundo de las redes sociales se encuentra de luto, tras conocerse el fallecimiento de la creadora de contenido Bárbara Borges, después de recibir un impacto de bala mientras viajaba en un taxi. Esto, mientras el conductor del vehículo logró sobrevivir a esto.

Bárbara Borges se encontraba viajando en un taxi en las calles de la zona norte de Río de Janeiro, cuando ella y el chofer estuvieron envueltos en un tiroteo, según información de las autoridades, esto se trató de una confrontación entre bandas rivales.

Según el testimonió del conductor del taxi este escuchó varios disparos y le avisó a la joven que se agachara. Sin embargo, se dió cuenta que una bala había perforado la parte trasera del vehículo e impactado la cabeza de la influencer Barbara Borges, lo que le provocó una grave herida en esta zona.



“Estaba desesperado por su vida. Ella hacía algunos ruidos, intentaba respirar. En ese momento solo quería salvarle la vida (…) Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital. Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche”, mencionó el conductor a medios locales.

Una vez ocurrió esto, Bárbara Borges fue trasladada al Hospital General de Bonsucesso, los esfuerzos de los médicos no surtieron efecto y terminó perdiendo la vida, debido a la gravedad de las heridas que terminó recibiendo.



¿Quién fue Bárbara Borges?

Bárbara Borges era una reconocida creadora de contenido, que comenzaba a crear una comunidad por medio de sus redes sociales, donde llegaba a compartir su pasión por la naturaleza, los deportes y los viajes. En su cuenta de Instagram, llegó a tener 20.000 seguidores y aspiraba seguir creciendo en este medio.

De igual forma, se conoció la última publicación de Bárbara Borges, donde lo sorprendente de esta es que está se realizó unas horas antes de fallecer. Y sorprendió que el tono del mensaje que compartió era reflexivo sobre el cuidado a los seres queridos.

“Por favor, cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial.Lo que tiene precio, lo recuperamos. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas, no”, publicó Bárbara en sus historias de Instagram.

