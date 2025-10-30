Fallece reconocida mariachi en inesperadas condiciones; así la despidieron

En los últimos días, el mundo de la música se encuentra de luto debido al fallecimiento de Charito Casas, reconocido cantante del género de la ranchera. Dicha situación fue confirmada por parte de su esposo, Alberto Romero, quien confirmó la noticia en redes sociales.

Charito Casas adquirió un gran reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras ser gran referente de la música regional mexicana, en especial por hacer parte de una reconocida agrupación llamada: ‘Mariachi San Francisco’. Agrupación que cautivo a muchas personas por las temáticas que manejan.

Puedes leer: Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia



Situación por la cual, su esposo compartió un mensaje en su Instagram para confirmar el deceso de Charito Casas. “Amor mío, hoy me toca despedirme con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, paciencia, nuestras conversaciones interminables y por la vida que construimos. Prometo honrar tu memoria siendo la mejor versión de mi.”

¿Cómo despidieron las redes sociales a Charito Casas?

Así mismo, la agrupación Mariachi San Francisco, en la que hizo parte Charito Casas, compartió un comunicado oficial a través en su cuenta oficial de Instagram, donde también envió un mensaje con relación a la pérdida de una de sus voces más emblemáticas.

Publicidad

Puedes leer: Fallece reconocida influencer paisa en medio de un robo; su pareja no la pudo salvar

“Hoy el Mariachi San Francisco despide con profunda tristeza a nuestra querida Charito Casasola, hija de nuestro fundador y parte del corazón de esta gran familia. Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros”, dijo la agrupación Mariachi San Francisco.

Publicidad

De igual forma, Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlan compartió un comunicado en sus redes sociales, en donde se despiden de Charito Casas, donde resaltan la esencia, la alegría de la mujer. “Hace casi 20 años formó parte de los cimientos que dieron vida a este proyecto que hoy seguimos con tanto amor (...) Gracias por todo lo que fuiste”.

Por el momento, no se ha revelado la causa del fallecimiento de la reconocida cantante. Sin embargo, en el mes de junio de este año realizó su última publicación en redes sociales, sobre una rifa de una serenata con el Mariachi San Francisco para ayudar económicamente en una operación a la cantante.

Mira también: Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”