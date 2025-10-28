Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI
ACTOR SALE DEL CLOSET
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”

Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”

Camila, reconocida nieta de Vicente Fernández, reveló en una entrevista con El Klub de La Kalle cómo fue la última vez que vio con vida a su abuelo.

Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”
Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2025