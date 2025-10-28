Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”

La talentosa cantante Camila Fernández, proveniente de Guadalajara, se presentó en los micrófonos de El Klub de La Kalle para compartir detalles íntimos sobre su vida, su carrera y la imborrable huella que dejó en ella su abuelo, la leyenda de la música mexicana, Vicente Fernández. Así mismo, también responder algunas preguntas de los seguidores en nuestras redes sociales.

En una conversación emotiva, Camila habló sobre la inmensidad del apellido que tiene y cómo este legado, que representa "el orgullo de todo el trabajo que han hecho", sigue siendo su motor. Sin embargo, el momento más conmovedor de la entrevista fue cuando se refirió a sus últimos recuerdos con su abuelo Vicente Fernández.

Aunque Camila no pudo recordar la última conversación exacta, sí detalló el contexto de sus interacciones finales, las cuales giraban en torno a la música. Vicente Fernández le había propuesto un reto, la desafió a componer y arreglar mariachi, pues él no creía que ella pudiera hacerlo, a pesar de que ya cantaba el género.

En respuesta, Camila se dedicó a su primer álbum, "Como Yo Camila Fernández". Ella le enviaba reportes emocionada, diciéndole: "no, tata me están quedando las canciones, ¡no hombre vas a ver buenísimas!".



¿Qué más recordó Camila sobre su abuelo Vicente Fernández?

De igual forma, Camila recordó que durante ese tiempo, la familia compartió momentos de gran belleza, al punto que recordó haber convivido con su abuelo en el rancho junto a su hija, e incluso le tomó fotos de él con la niña. A pesar de ser un día "muy bonito," la artista confesó con una mirada iluminada que nunca se imaginó que esa sería la última vez que lo vería.

Al describir la personalidad de Vicente Fernández en la esfera familiar, Camila reveló un lado que el público quizás no conocía. Lejos de la figura exigente, a ella le tocó un abuelo que era "un osito cariñoso". Entre ellos existía una conexión especial, ya que Camila fue la primera en la familia en anunciar su deseo de ser cantante, al punto que el mismo cantante se reflejó en ella.

Finalmente, Camila abordó la canción "Aquí lo siento," que suena en su nuevo álbum Las Fernández. Aunque no la escribió ella misma, sino una compositora que conoció en un campamento, la pieza está dedicada a su abuelo, tanto es así que sintió una conexión tan profunda con el tema que, a pesar de que estaba destinada para otra artista, exclamó: "Es que esa canción tiene que ser mía".

