Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿su nuevo amor?

En las últimas horas se conoció, un video que circula intensamente en redes sociales donde el centro de atención es María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita, la compañera de Vicente Fernández. Las imágenes, captadas aparentemente durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández, mostraron a la mujer de 80 años derrochando besando a un hombre menor que ella.

En el clip, de unos segundos de duración, se observa a la viuda de Vicente Fernández, vestida con un elegante atuendo oscuro. Ella extiende su brazo derecho y toma delicadamente el brazo de su acompañante, invitándolo a un abrazo. Él responde y la rodea de manera fraterna.

Sin embargo, el momento más álgido fue cuando el hombre, inclinado hacia ella, le dio un beso en la boca, generando inmediatamente el rumor de que se trataba de su nueva pareja. Hecho que causó revuelo en redes sociales, sobre el posible romance de la viuda de Vicente Fernández.

¿Quién es la posible pareja de la viuda de Vicente Fernández?

La teoría del nuevo novio de Doña Cuquita fue desmentida rápidamente por fuentes cercanas a la familia. La influencer y comentarista de farándula Jacqueline Martínez, popularmente conocida como ‘Chamonic’, salió en defensa de la viuda de Vicente Fernández.

Martínez afirmó categóricamente que el hombre misterioso en el video no es una nueva pareja, sino que realmente es el señor Jaime, su hermano mayor. Sumado a esto, otra fuente lo identificó como el señor Javier, también su hermano mayor.

Chamonic explicó que la toma de manos y el beso dado "entre la mejilla y la boca" son parte de una costumbre familiar. Dicha forma de brindar cariño es muy reconocida por parte de esta familia. Alejandro Fernández mencionó públicamente que esta tradición previamente, ante las críticas por darse besos en la boca con sus hijos, aclarando que es una muestra de afecto que le fue enseñada por su padre y que no tiene ninguna otra connotación.

Recordemos que tras el fallecimiento de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021, la difusión de este video romántico abrió un debate sobre los prejuicios que persisten hacia los adultos mayores que buscan compañía y afecto.