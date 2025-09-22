Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE INFIEL
ENCUENTRAN SIN VIDA A B KING
BABA VANGA PREDICCIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿su nuevo amor?

Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿su nuevo amor?

La viuda de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca Villaseñor, se volvió tendencia al ser vista abrazando y besando a un hombre durante un show de Alejandro Fernández.

Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿será su nuevo amor?
María del Refugio Abarca Villaseñor viuda de Vicente Fernández
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de sept, 2025