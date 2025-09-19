Profesor pierde la vida mientras interpretaba canción de Vicente Fernández; se desploma

Lo que debía ser una noche de alegría en Magdalena de Kino, Sonora, México, terminó en un episodio que estremeció a toda la comunidad. El sábado 13 de septiembre, durante las tradicionales fiestas de San Francisco, un video aficionado registró el momento exacto en que el profesor Luis Eduardo Bojorquez perdió la vida en plena tarima, justo después de interpretar la canción 'A mi manera', de Vicente Fernández.

La plaza principal estaba llena de habitantes que se habían reunido para celebrar, como cada año, con música, baile y presentaciones culturales.

En medio de la programación, Bojorquez, un reconocido director de secundaria en la zona y amante de la música, tomó el micrófono para interpretar el tema popularizado por Vicente Fernández. La interpretación fue aplaudida con fuerza por los asistentes, quienes no se imaginaban lo que vendría segundos después.

En las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales se ve a Bojorquez frente a un teclado, cantando con emoción cada estrofa de A mi manera. La ovación del público acompañaba el cierre de la canción, pero de un momento a otro su cuerpo comenzó a encorvarse, mostrando un evidente malestar.

Pocos segundos más tarde, el maestro cayó sobre el instrumento, dejando en silencio a quienes lo observaban. En un inicio, algunos pensaron que se trataba de una expresión emotiva o parte de la interpretación, pero la preocupación creció cuando una de sus compañeras se acercó a tocarle la espalda y notó que algo no andaba bien.

Los paramédicos llegaron pero no pudieron hacer nada

Los asistentes reaccionaron rápidamente y personal presente en la tarima trató de auxiliarlo. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Bojorquez llegó sin signos vitales.

De acuerdo con reportes preliminares, todo indica que la causa de su muerte estaría relacionada con un infarto. El docente, de 61 años, atravesaba problemas cardíacos y estaba próximo a someterse a una cirugía de corazón abierto, según comentaron sus allegados.