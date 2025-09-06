Últimos segundos de vida de joven que murió tras trampa por venta de mazamorra; hay video

La vida de Juan José Correa, un adolescente de 17 años que trabajaba para cumplir sueños y apoyar a su familia, se apagó en cuestión de segundos en Soacha. Un video de seguridad captó el momento exacto en que cayó herido de muerte tras reclamar el pago de dos vasos de mazamorra, valorados en apenas $6.000.

La grabación, que hace parte del expediente judicial, muestra la secuencia de los hechos ocurridos la noche del 12 de abril en inmediaciones del Centro Comercial Unisur. Juan José iba en un jeep junto a un conductor y otro compañero, cuando tres sujetos, dos adultos y un menor, pidieron varias mazamorras. La primera compra fue pagada vía Nequi, pero la segunda, correspondiente a dos vasos adicionales, nunca se concretó: era un comprobante falso, lo que hoy se conoce como una "Nequitrampa".

Minutos después, el vehículo alcanzó al grupo de hombres. En las imágenes se observa a Juan José descender del jeep y reclamar con serenidad los $6.000 que le correspondían. Según su madre, Andrea Guerrero, ese dinero era parte de su jornal, que solía ser de $20.000 más comisiones. Para él, no era una suma menor.

El video revela además un detalle clave: un compañero, que lo acompaña en la escena, parece advertirle del riesgo y le insiste en que no siguiera peleando, como si hubiera notado el peligro. Sin embargo, Juan José mantuvo su posición, convencido de que debía recuperar lo que le correspondía.

La tensión escala rápidamente. Uno de los adultos agrede al joven y lo empuja con violencia. En ese momento, el menor de edad que estaba con ellos entrega un cuchillo a uno de los mayores. Segundos después, la cámara registra el instante en que Juan José recibe una puñalada en el pecho, cerca al corazón.

La razón por la que le quitaron la vida a Juan José, joven de 17 años /Foto: Relatos al Límite

VIDEO CAPTA CUANDO JUAN JOSÉ SE DESPLOMA TRAS HERIDA MORTAL

Las imágenes, compartidas en el podcast Relatos al Límite, son contundentes: el adolescente se desploma de inmediato sobre el pavimento, mientras su compañero corre desesperado hacia él al ver la gravedad de la herida. Testigos gritan y buscan ayuda, mientras el agresor intenta retroceder.

El dictamen forense confirmó lo que se ve en la grabación: la lesión fue de unos 10 centímetros y comprometió directamente la zona cardiaca, causándole la muerte casi instantánea. El video corta en medio del caos, mostrando los últimos segundos de vida de un joven que solo pedía el pago justo por su trabajo.

Gracias a la reacción de sus compañeros, una patrulla que circulaba por la zona logró detener a los tres implicados en flagrancia. Hoy enfrentan un proceso judicial que avanza bajo la mirada atenta de la familia, quienes piden justicia y que este registro en video sea prueba clave. Podrían quedar libres por vencimiento de términos.

