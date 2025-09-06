En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Últimos segundos de vida de joven que murió tras trampa por venta de mazamorra; hay video

Últimos segundos de vida de joven que murió tras trampa por venta de mazamorra; hay video

Un video de seguridad captó el momento exacto en que cayó herido tras reclamar el pago de dos vasos de mazamorra, valorados en apenas $6.000.

Juan José, le quitaron la vida por dos vasos de mazamorra
/Foto: Relatos al límite
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:12 a. m.

