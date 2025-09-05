Joven murió por vender dos vasos de mazamorra; su jefe entregó $200 mil a la mamá

La historia de Juan José, un adolescente de 17 años, sigue conmoviendo en Soacha. El joven perdió la vida tras un episodio que inició por una deuda de $6.000 correspondientes a dos vasos de mazamorra. Aunque su madre, Andrea Guerrero, siempre le pedía que no trabajara en la calle por los riesgos, él insistía en hacerlo porque quería tener sus propios ingresos y, sobre todo, invitar a salir a su novia, de quien estaba profundamente enamorado.

El adolescente dedicaba parte de su tiempo libre a vender mazamorra en un jeep de los que recorren distintos sectores del municipio. Allí ganaba alrededor de $40.000 diarios más comisiones, dinero que usaba tanto para sus gustos personales como para cumplir pequeños detalles con su pareja. Esa motivación lo mantenía firme en un trabajo que, según su familia, jamás debió terminar de la manera en que lo hizo.

Tras el hecho que le costó la vida, el dueño del vehículo en el que trabajaba solo se acercó una vez a la familia. Según el relato de Andrea Guerrero, el hombre llegó a su casa y le entregó $200.000 correspondientes al sueldo de la última semana que alcanzó a laborar su hijo. Desde ese día, no volvió a comunicarse ni a ofrecer mayor apoyo.

La razón por la que le quitaron la vida a Juan José, joven de 17 años /Foto: Relatos al Límite

De acuerdo con ella, el jefe del joven es propietario de varios jeeps que se utilizan para la venta de mazamorra en diferentes puntos de Soacha. Sin embargo, hasta el momento, no ha puesto la cara frente a la tragedia que enluta a la familia.

La madre del joven asegura que sigue asistiendo a las audiencias judiciales contra los responsables materiales del hecho, pero también reclama que el entorno laboral en el que estaba su hijo no tenía garantías ni respaldo alguno.

Mira la entrevista completa a continuación: