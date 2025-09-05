En vivo
Joven murió por vender dos vasos de mazamorra; su jefe entregó $200 mil a la mamá

Según su madre, el joven de 17 años buscaba trabajos extra para sus gustos y su novia. El dueño del negocio solo entregó a la mamá el sueldo de la semana y no volvió a aparecer.

