En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
CASO VALERIA AFANADOR
DAYRO MORENO Y SU PAPÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La razón por la que le quitaron la vida a joven; dos vasos de mazamorra y una 'Nequitrampa'

La razón por la que le quitaron la vida a joven; dos vasos de mazamorra y una 'Nequitrampa'

La mamá del adolescente de 17 años contó para Relatos Al Límite qué ocurrió la noche en la que su hijo falleció. Fue engañado.

La razón por la que le quitaron la vida a Juan José, joven de 17 años
La razón por la que le quitaron la vida a Juan José, joven de 17 años
/Foto: Relatos al Límite
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:27 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad