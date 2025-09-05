La razón por la que le quitaron la vida a joven; dos vasos de mazamorra y una 'Nequitrampa'

La vida de Juan José Correa, un adolescente de 17 años con sueños por cumplir, terminó de la manera más injusta. El joven trabajaba día y noche para poder aportar en su casa y alcanzar metas que había trazado para su futuro. Sin embargo, una noche en Soacha, Cundinamarca, todo cambió de forma abrupta por una suma mínima: $6.000, correspondientes a dos vasos de mazamorra.

Su madre, Andrea Guerrero, en entrevista con Felipe García en Relatos Al Límite, narró con dolor lo que pasó aquel 12 de abril. Juan José se encontraba en su jornada laboral, como solía hacerlo, vendiendo mazamorra en un jeep en inmediaciones del Centro Comercial Unisur, acompañado de un conductor y otro vendedor.

En medio de la jornada, tres sujetos, dos adultos y un menor de edad, llegaron al vehículo y pidieron varias mazamorras. La primera compra fue cancelada a través de una transferencia por Nequi. Todo parecía normal, hasta que solicitaron dos vasos adicionales, cuyo pago nunca se concretó, ya que era un comprobante falso llamado 'Nequitrampa'.

A los pocos minutos, el grupo intentó retirarse sin cancelar los $6.000 pendientes. Ante esa situación, el jeep alcanzó a los implicados. Fue en ese instante cuando Juan José, con tranquilidad, se bajó del vehículo y les reclamó el dinero. Explicó que ese dinero hacía parte de su salario, el cual era de aproximadamente $20.000 más comisiones.

Según relató su madre, uno de los adultos reaccionó de forma agresiva y lo atacó físicamente. En medio del forcejeo, el menor de edad que los acompañaba entregó un arma blanca a uno de los mayores, quien la utilizó para herirlo cerca del corazón. La lesión, de aproximadamente 10 centímetros, fue letal. Juan José cayó al piso y falleció en cuestión de segundos, como quedó consignado en la necropsia.

Sus compañeros lograron pedir ayuda inmediata a una patrulla que circulaba por la zona. Los tres agresores fueron detenidos en flagrancia y trasladados a disposición de las autoridades.

La razón por la que le quitaron la vida a joven

El origen de la tragedia se encuentra en una supuesta transacción de Nequi. Los implicados mostraron a Juan José un pantallazo falso para simular el pago de dos vasos de mazamorra, una maniobra conocida como ‘Nequitrampa’. Fue ese engaño lo que desató la discusión en la que el adolescente terminó perdiendo la vida.

La cifra en disputa era de apenas $6.000, pero para Juan José representaba parte de su esfuerzo diario. El joven salió a reclamar con calma, sin imaginar que ese sencillo reclamo se transformaría en el momento más doloroso para su familia.

El detalle de la ‘Nequitrampa’ quedó registrado en las investigaciones y forma parte clave de las pruebas que sostienen el caso. Ese pantallazo falso fue lo que llevó al joven a enfrentarse a los tres implicados, sin prever que recibiría una puñalada mortal. Lo que parecía un simple engaño económico terminó en una tragedia que hoy mantiene a su familia a la espera de justicia.

