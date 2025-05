Fría confesión de cómplice en el caso David Nocua: “Lo único que hace es gritar”

David Nocua Monroy, un joven de 14 años, fue hallado sin vida en las inmediaciones del río Tunjuelo, al sur de Bogotá, el pasado 10 de mayo.

Su desaparición había sido reportada dos días antes, el 8 de mayo, luego de salir rumbo al barrio Marichuela, en la localidad de Usme, donde residía. Según sus familiares, ese día iba a encontrarse con su exnovia y el actual compañero sentimental de ella.

Desde el momento en que se conoció el hallazgo, el caso no ha dejado de generar conmoción. Lo que en un principio parecía una simple desaparición, terminó por revelar un oscuro episodio en el que estarían involucrados dos adolescentes, ambos menores de edad, quienes ya fueron aprehendidos por orden de un juez.

Las autoridades confirmaron que uno de ellos sería la expareja del menor fallecido y que fue vista junto a él el día en que desapareció. Videos de cámaras de seguridad y testimonios recolectados en el barrio Marichuela permitieron reconstruir parte del recorrido que hicieron los tres jóvenes ese mismo 8 de mayo, horas antes de que ocurriera el hecho. En las imágenes se les ve cruzando un caño y caminando hacia una zona boscosa.

Escalofriante confesión del cómplice: “Lo único que hace es gritar”

El periódico El Tiempo reveló el testimonio entregado por uno de los menores involucrados, donde se narra con frialdad lo ocurrido dentro de esa zona boscosa.

Según ese relato, fue la joven quien desenfundó un arma blanca y lo atacó en al menos doce oportunidades, mientras él lo sujetaba para inmovilizarlo.

“Nocua, lo que hizo fue gritar de dolor y le pregunté a Juliana que por qué lo hacía. Yo apenas Nocua se tira al piso, me aparto porque me asustó lo que acababa de pasar”, dijo el adolescente en la confesión obtenida por El Tiempo.

El joven también declaró que, tras apartarse, fue presionado por su pareja para volver a sujetar a la víctima. “Juliana me grita dos veces que lo coja porque si no, las siguientes me las pegaba a mí. Quédese quieto, créame que soy capaz de que el siguiente sea usted”, agregó.

Después del ataque, ambos adolescentes habrían arrastrado el cuerpo varios metros desde la zona boscosa hasta el sector del río Tunjuelito. Allí lo abandonaron.

El informe forense de Medicina Legal indica que David murió el mismo día de su desaparición. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y signos de haber sido arrastrado.

Los investigadores aún tratan de precisar con exactitud qué motivó el acto y si hubo algún tipo de premeditación. De momento, las autoridades avanzan con las audiencias judiciales, pero debido a que hay menores de edad involucrados, los detalles del proceso se manejan bajo reserva.

Mientras tanto, el testimonio de su madre, Lizeth Juliana Monroy, ha sido clave para reconstruir los hechos. En declaraciones a medios como Citytv y El Tiempo, narró que su hijo fue visto por última vez esa mañana en una reunión con la orientadora del colegio donde cursaba noveno grado, y luego salió para verse con su exnovia.

Según Monroy, David estaba ansioso por verla, ya que la joven había reaparecido tras haber estado internada. Días antes, ella había tenido un episodio de crisis en el colegio, y fue el propio David quien intervino para evitar una tragedia.

“Desde entonces, ella lo trataba mal, incluso le decía cosas como que no tenía por qué haberla salvado”, relató la madre.

Después de la desaparición del menor, la joven cambió su versión de los hechos varias veces. Primero dijo que lo dejó en un mirador tras discutir. Luego, aseguró que lo vio correr hacia otro barrio. Más adelante, confesó a una conocida de la familia que el joven fue apuñalado por otras personas durante un supuesto intento de robo.

Pero todo dio un giro tras la detención, cuando salió a la luz la versión del otro adolescente, revelando que no hubo terceros, sino que el ataque fue directo, planeado y ejecutado entre dos.

Por ahora, los dos menores implicados siguen bajo custodia mientras se determina su responsabilidad en este caso.