Revelan chats de Juan David Perdomo tras quitarle la vida a sus papás: "Papito, cálmese"

En medio del escándalo que desató el caso de Juan David Perdomo, el joven de 22 años que confesó haberle quitado la vida a sus padres en Villavicencio, siguen saliendo a la luz detalles que muestran lo calculado que tenía cada paso.

Mientras las autoridades aún recopilan información clave para esclarecer lo ocurrido, el programa Testigo Directo reveló chats y testimonios que dan un nuevo giro a esta historia.

La situación ocurrió en la madrugada, luego de una discusión en casa de la familia. El reporte de Medicina Legal fue contundente: el cuerpo de la señora Sonia presentaba 12 heridas con arma cortopunzante distribuidas por todo el cuerpo.

Además, Juan David tenía heridas menores en la mano y el brazo, y su padre fue hallado con lesiones repetidas en el cuello.

Publicidad

Según el mayor José Luis Ruge, jefe seccional de investigación criminal de la Policía de Villavicencio, Perdomo huyó apenas se dieron los hechos. Pero esa huida no fue improvisada: tenía pactada una cita con una mujer en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio El Tunal.

La había contactado días antes, y ese mismo día planeaban verse en la noche.

Publicidad

Las autoridades lograron ubicarlo en la capital gracias al seguimiento de ese encuentro, lo que demuestra que, mientras en Villavicencio intentaban entender lo ocurrido, él ya estaba varios pasos adelante.

Papás de Juan David Perdomo / FOTO: Tomada de redes sociales

Los mensajes que envió Juan David tras desaparecer

Uno de los elementos más llamativos que surgió durante la investigación fue un presunto chat que Juan David habría sostenido con una de sus tías mientras estaba prófugo. En los mensajes, Perdomo no solo pedía perdón, también insinuaba que había recibido amenazas y que la situación lo sobrepasaba.

Este es el diálogo completo, publicado por Testigo Directo:

Juan David: Por culpa de mi papá, pasó todo lo que pasó.

Familiar: ¿Quién lo amenazó?

Juan David: No puedo decir mucho. La vieja de Bucaramanga. Y temo porque me mate al decir eso.

Familiar: Papito, dígame la verdad y cálmese.

Juan David: Perdón por defraudar a la familia. Perdón, pero no puedo decir mucho.

Familiar: ¿Dónde estás hijo?

Juan David: Casanare.

Familiar: Papito, es mejor que no huyas. Es mejor que vaya a la Fiscalía para proteger. Papito, ¿qué tiene que ver la amenaza?

Juan David: Toda la familia sería la siguiente.

Familiar: No diga eso, la sangre de Cristo tiene poder.

Este intercambio muestra a un joven que, aunque intenta justificar su comportamiento, también expresa miedo y culpa. El nombre de una supuesta mujer en Bucaramanga aparece en los mensajes, pero hasta ahora no se ha confirmado si realmente existió algún tipo de presión externa o si todo hace parte de su narrativa para desviar la atención.

Durante la audiencia, Perdomo dijo haber escuchado una voz que lo empujó a actuar. Esa versión fue ratificada por el mayor Ruge, quien señaló que, según sus declaraciones, Juan David sintió un impulso que no pudo controlar y actuó sin medir las consecuencias. Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Wilson Rodríguez, ya trabaja en una estrategia para reducir la pena alegando posibles trastornos psiquiátricos.

Publicidad

Por ahora, enfrenta cargos por homicidio agravado, con una condena que podría alcanzar los 50 años de prisión.

Publicidad

Puedes ver | Juan David Perdomo confesó