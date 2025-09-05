Ella era Daniela Benítez, la mujer que falleció frente a un centro comercial

El caso de Daniela Isabel Benítez Contreras, la joven de 27 años que perdió la vida frente al Centro Comercial San Fernando, mantiene en conmoción a Cartagena y a su natal Majagual, Sucre. Su historia no solo refleja la dureza de lo ocurrido, sino también el vacío que deja en sus seres queridos, quienes hoy la recuerdan con mensajes cargados de nostalgia en redes sociales.

Daniela, conocida entre sus amigos como Dani, era madre de dos niños pequeños y había nacido en el corregimiento de Palmaritico, en jurisdicción de Majagual. Aunque se había mudado en busca de un mejor futuro para sus hijos, seguía muy conectada con sus raíces, y la noticia de su muerte se extendió rápidamente en su tierra natal, donde aún la recuerdan como una mujer alegre, sonriente y luchadora.

Puedes leer: Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido desde 2020, ¿cuál?

El hecho ocurrió el jueves 4 de septiembre de 2025, alrededor de las 11:30 de la mañana, en la Troncal de Occidente, muy cerca del cruce con la vía que conduce de Ternera hacia San Fernando. Daniela se movilizaba como parrillera en una motocicleta cuando fue alcanzada por otra moto en la que se desplazaban dos hombres.

Según la información entregada, el acompañante del conductor sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza, lo que acabó con su vida de manera inmediata.

Publicidad

La escena dejó un impacto enorme entre los transeúntes que se encontraban en el sector. El cuerpo de Daniela quedó tendido sobre la carretera, con la ropa que vestía en ese momento: jean azul, camisa blanca sobre una blusa de lycra negra y tenis deportivos blancos. Junto a ella quedaron unas gafas y una pañoleta, objetos que hacían parte de su día a día.

Publicidad

Puedes leer: Accidente de motociclistas en 'rodada' vía La Mesa; el compañero casi lo deja peor

Los mensajes de despedida en redes sociales

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Amigos, familiares y conocidos expresaron su tristeza recordando la vida de Daniela y los momentos compartidos.

Uno de los mensajes más comentados decía: “Amiga, muchas fuerzas y fortaleza para su mamá, sus hijos y hermanos. Amiga, me dejó esperándola por siempre. Sólo me quedaré con los buenos recuerdos que vivimos en Majagual, mi mona bella, y con esa sonrisa que siempre mantenías”.

Otro mensaje publicado en Facebook resaltó el cariño que inspiraba: “Parece mentira, pero ya no estás. Me duele lo que pasó. Sólo me quedan los recuerdos vividos, todo lo que compartimos en tu último embarazo. Dios le dé fortaleza a tu mamá, tus hermanas y, sobre todo, a tus hijos”.