En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
COLOMBIA VS BOLIVIA
PREDICIÓN DE LOS SIMPSON
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido desde 2020, ¿cuál?

Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido desde 2020, ¿cuál?

Al parecer, la familia del niño habría obtenido los medicamentos a través de redes sociales, tras no encontrarlos en ningún otro lugar debido a la crisis de desabastecimiento.

Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido
Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido
/Foto: creada con IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:34 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad