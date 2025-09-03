Cáncer de mama: Cinco señales que no puedes ignorar; pueden salvar tu vida

A nivel global, el cáncer de mama continúa siendo uno de los retos más complejos para la salud femenina. Esta enfermedad no solo implica un profundo impacto emocional y psicológico. Sino que también representa la neoplasia que genera la mayor cantidad de años de vida perdidos por discapacidad en comparación con otros tipos de cáncer.

Este panorama cobra especial relevancia en Colombia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, cada año se diagnostican cerca de 100.000 nuevos casos de cáncer, lo que evidencia la magnitud del problema en el país.

En particular, el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en mujeres. Según el informe más reciente de la Cuenta de Alto Costo (CAC). Entre el 2 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2023 se registraron 4.096 fallecimientos relacionados con esta enfermedad, lo que equivale a un promedio de 11 mujeres que pierden la vida cada día a causa de este diagnóstico.



Frente a esta situación, las acciones de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno han cobrado cada vez mayor protagonismo, tanto en el sector público como en el privado, con campañas orientadas a generar conciencia y promover la autoexploración mamaria.

El cáncer de mama, considerado la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres a nivel mundial, suele presentarse en etapas iniciales con señales discretas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas o son confundidas con alteraciones benignas.

Sin embargo, identificar estas manifestaciones tempranas puede marcar la diferencia entre un diagnóstico precoz con altas probabilidades de éxito y una detección tardía que comprometa la vida de la paciente.

En este sentido, el doctor Erick Castro Reyes, director Médico y Científico de Medihelp, resalta los síntomas que ninguna mujer debe ignorar, sin importar su edad:

