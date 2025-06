Reconocida cantante se despide tras anunciar que padece cáncer de mama

La cantante y compositora británica Jessie J, una de las voces más potentes del pop internacional, con hits que han marcado la última década, anunció públicamente que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa inicial. Lo hizo a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores.

A sus 37 años, Jessie J —cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish— enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida. Aunque habló con tono sereno, su mensaje fue claro y conmovedor: “Voy a desaparecer un tiempo para operarme, pero volveré con un pecho enorme y más música”.

De esta forma, la artista confirmó que se someterá a una cirugía a finales de junio, justo después de presentarse en el Summertime Ball, un festival que se celebrará el 15 de junio en el estadio de Wembley, en Londres.

“Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Quiero destacar la palabra ‘temprana’. El cáncer es terrible en cualquiera de sus formas, pero me aferro a esa palabra”, explicó.

La intérprete británica aseguró que ha estado “entrando y saliendo de pruebas” durante semanas, enfrentando la incertidumbre sin saber si hacer pública o no la situación.

Finalmente decidió compartirlo, convencida del valor que tiene hablar abiertamente sobre la salud y de lo mucho que el apoyo de sus seguidores le ha servido en el pasado.

Emotivo mensaje que envió Jessie J a sus fanáticos tras anunciar su cáncer

Jessie J también mencionó lo difícil que ha sido asimilar esta noticia mientras promocionaba sus más recientes lanzamientos musicales.

Reconocida cantante revela que padece de cáncer de mama: “Voy a desaparecer" Foto: Instagram de Jessie J

“Ser diagnosticada cuando lancé No Secrets y Living My Best Life, que ya estaban planificados antes de enterarme, es una forma muy dramática de terminar haciéndome una cirugía de senos”, expresó con ironía y honestidad.

“No he tenido muchas oportunidades de hablarlo con otros, y eso me ha dificultado procesarlo”, confesó. Sin embargo, dejó claro que está decidida a luchar y a mantenerse conectada con su público, aunque deba hacer una pausa.

“Soy un libro abierto. Me parte el corazón saber que tantas personas están pasando por situaciones similares o incluso más difíciles”.

Una carrera marcada por la superación

Jessie J no es ajena a los desafíos de salud. A los 18 años fue diagnosticada con un problema cardíaco que la obligó a mantenerse alejada de ciertas actividades físicas durante años.

Esa experiencia forjó su carácter y, en parte, también marcó el tono empático y combativo que transmite en su música.

¿Quién es Jessei J?

Con una carrera que despegó en 2011 gracias al éxito de Price Tag y que incluye colaboraciones con artistas como Ariana Grande, Nicki Minaj y David Guetta, Jessie J ha logrado consolidarse como una artista versátil y poderosa. Su voz, su presencia escénica y su franqueza han sido sus mayores distintivos.

Este nuevo capítulo de su vida, aunque difícil, no parece detener su impulso creativo. En su mensaje, la cantante reafirmó su compromiso con la música y su deseo de regresar con más fuerza:

“Me voy a desaparecer un rato, pero volveré con más música. Y, sí, con más senos también”, dijo entre risas, evidenciando que el humor sigue siendo su aliado.

El anuncio ha generado una ola de mensajes de solidaridad por parte de fans, colegas de la industria musical y personalidades del entretenimiento.

En redes sociales, miles de seguidores compartieron palabras de aliento, recordándole a la cantante que no está sola en esta batalla.

Mientras tanto, Jessie J se prepara para enfrentar su tratamiento, con la mirada puesta en la recuperación y el regreso a los escenarios.

