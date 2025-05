Así habló Pepe Mujica quien enfrenta fase final del cáncer de esófago: "Terminó mi ciclo"

A los 89 años, José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay y una de las figuras más queridas y admiradas de América Latina, decidió enfrentar con serenidad el cierre de su vida.

El cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2024 ha progresado, afectando ahora también su hígado. Lejos de optar por nuevos procedimientos médicos, Mujica eligió priorizar la tranquilidad en sus últimos días.

En una entrevista concedida en enero de 2025, cuando todavía conservaba fuerzas para hablar con calma, el exmandatario fue claro y honesto sobre su situación.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. Mi cuerpo ya no resiste ni tratamientos bioquímicos ni cirugías”, manifestó en aquel momento. Su deseo, enfatizó entonces, era descansar.

Actualmente, su esposa, la también exvicepresidenta Lucía Topolansky, confirmó que Mujica se encuentra bajo cuidados paliativos. “Está en la meseta, está a término”, declaró en entrevista con Radio Sarandí este lunes 12 de mayo.

Topolansky, quien ha compartido más de cuatro décadas de vida junto al exlíder, aseguró que lo acompañará hasta el final, cumpliendo la promesa de estar a su lado siempre.

Debido a su delicado estado de salud, Mujica no pudo participar ni siquiera en actividades tan cotidianas como trasladarse a un centro de votación. Su equipo médico le aconsejó evitar cualquier esfuerzo físico.

Su esposa también subrayó que, pese a los intentos por preservar la privacidad familiar, es difícil mantener el bajo perfil tratándose de una figura tan mediática como él. “Se intenta guardar la intimidad de nuestra familia, pero con Pepe es casi imposible”, expresó.

En diciembre de 2024, Mujica fue sometido a una cirugía para colocarle un stent en el esófago, buscando mejorar su calidad de vida. Sin embargo, semanas después decidió suspender cualquier otro tratamiento, concentrándose únicamente en recibir alivio y comodidad.

Desde entonces, pidió a los medios de comunicación respeto y discreción. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato. Me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, declaró con su acostumbrada franqueza.

Pepe Mujica es recordado no solo por haber sido presidente entre 2010 y 2015, sino por su estilo de vida austero y sus políticas progresistas. Durante su mandato, Uruguay legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y el consumo recreativo de cannabis.

Su historia como exguerrillero del movimiento Tupamaros, su paso por la cárcel durante 12 años y su posterior liderazgo democrático lo convirtieron en una figura emblemática de la región.

El actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se sumó al pedido de respeto: “Debemos contribuir a que la dignidad sea la clave en cada etapa de la vida; no debemos abrumarlo, debemos dejarlo en paz”, expresó.