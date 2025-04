Así reaccionó María Fernanda Cabal tras cirugía estética de Petro: “No hubo presidente”

La controversia política vuelve a encenderse en Colombia , esta vez por cuenta de una intervención estética.

Según reveló Blu Radio , el presidente Gustavo Petro habría pasado por el quirófano durante la Semana Santa para someterse a un lifting facial, un procedimiento que, aunque privado, ha levantado fuertes críticas por la falta de información oficial al respecto.

El cambio físico del mandatario fue notorio durante su más reciente alocución televisiva del 21 de abril.

Un rostro más terso, visiblemente inflamado y un cuello cubierto por un suéter de cuello alto desataron todo tipo de comentarios en redes sociales, donde comenzaron a circular comparaciones con sus apariciones anteriores.

Las especulaciones no tardaron en materializarse: el presidente se había sometido a una cirugía estética.

¿Qué se hizo el presidente Gustavo Petro?

De acuerdo con fuentes médicas y de la Casa de Nariño consultadas por Blu Radio, el procedimiento se habría llevado a cabo en la Clínica Santa Bárbara, en Bogotá, el pasado miércoles santo.

El lifting facial, o ritidectomía, se realizó bajo anestesia general, lo que implicó al menos una noche de observación. Aunque fue una intervención ambulatoria, el jefe de Estado permaneció fuera del ojo público por varios días, hasta reaparecer el sábado santo, fecha que coincidió con su cumpleaños número 65.

Presidente Gustavo Petro propone Consulta Popular /Foto: Presidencia de la República

El lifting es un procedimiento quirúrgico diseñado para combatir los signos del envejecimiento en el rostro y el cuello, abordando desde la flacidez de la piel hasta los pliegues profundos y la pérdida de volumen facial. En Colombia, esta cirugía puede costar entre 20 y 30 millones de pesos , según información publicada por la misma clínica en su sitio web.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el regreso del suéter negro de cuello alto , prenda que el presidente no usaba desde julio de 2024, cuando la empleó para cubrirse durante un resfriado.

Esta vez, el atuendo habría servido para ocultar las áreas del cuello y detrás de las orejas, donde comúnmente se realizan incisiones durante este tipo de procedimientos.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre la cirugía de Gustavo Petro?

Quien no tardó en reaccionar fue la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, quien expresó su inconformidad a través de sus redes sociales.

“¡Por favor! Que haga lo que le parezca con él mismo, pero que respete la Constitución Política, art. 202”, escribió, haciendo alusión a la responsabilidad permanente del jefe de Estado.

La senadora fue más allá y apuntó directamente a un posible vacío de poder: “Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo inform ó, pues no hubo presidente por algunas horas. Este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”.

María Fernanda Cabal, senadora de Colombia /Foto: AFP

El cuestionamiento gira en torno a la omisión de un comunicado oficial que informara sobre la temporal inhabilidad del presidente mientras se encontraba bajo los efectos de la anestesia, lo cual podría representar una falta en sus deberes constitucionales.

La polémica no solo pone sobre la mesa el derecho a la privacidad del presidente, sino también su deber de informar al país sobre cualquier situación que afecte su capacidad de gobernar, aunque sea de forma temporal.

Mientras algunos defienden el carácter personal de la cirugía, otros insisten en que el uso de anestesia general y la recuperación posterior hacen indispensable una notificación oficial.

Por ahora, el mandatario continúa ejerciendo sus funciones sin referirse públicamente al procedimiento.

