Estos son los artistas que se presentarán en el Festival Petronio Álvarez 2025, en Cali

Cali se alista para vivir una de las celebraciones culturales más significativas del país: el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que en su vigésimo novena edición, del 13 al 17 de agosto, transformará la Unidad Deportiva Alberto Galindo en un epicentro de cultura afrocolombiana.

Dentro de esta gran fiesta de saberes y tradiciones, una noche en particular se perfila como imperdible: Petronio Power, programada para la clausura de la jornada del viernes 15 de agosto.



Esta velada especial no es solo un concierto; es una “explosión de raíces afrolatinas, rap y reinvención” que busca coronar el festival con una energía inigualable.

Se anticipa como un reencuentro vibrante de los sonidos de la diáspora africana con el ‘groove’ latino, evocando la atmósfera de las legendarias fiestas y encuentros callejeros que han marcado la historia del Festival.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Petronio Álvarez 2025?

Uno de los grandes protagonistas de esta épica noche será Robe L Ninho, un artista que irrumpe en la escena con un rap que porta con orgullo su herencia afro.

Su propuesta va más allá de la música; es un manifiesto de identidad y resistencia, fusionando géneros desde el afrobeat hasta el dancehall contemporáneo.

Con una estética desbordante y un activismo palpable, Robe L Ninho no solo deleita con sus sonidos, sino que también empodera a través de iniciativas como “Barber Street”, donde ofrece cortes de cabello y libros de manera gratuita. Su lema, “Soy N-E-G-R-O y orgulloso”, resuena y reafirma su rol como voz de empoderamiento.

Junto a él, el público tendrá el privilegio de recibir de nuevo a Quantic, el alias del talentoso Will Holland, quien regresa a los escenarios del Petronio después de seis años.

Quantic es reconocido por su habilidad única para tender puentes sonoros entre culturas, navegando con maestría entre los beats downtempo, el funk, la cumbia, la salsa y el nu-jazz.

Tras su mudanza a Cali en 2007, Holland ha dejado una huella imborrable en la música, liderando proyectos emblemáticos como The Quantic Soul Orchestra, Quantic and His Combo Bárbaro y Ondatrópica.

Su evolución musical, que lo ha llevado a explorar sonidos orquestales, disco y house, reflejada en álbumes como Atlantic Oscillations (2019) y Dancing While Falling (2024), demuestra su destreza para fusionar lo emocional con lo vivo en cada una de sus creaciones.

La magia de Petronio Power radicará en la confluencia de estos dos titanes musicales: Robe L Ninho y Quantic se encontrarán en escena para un ‘jam’ irrepetible, acompañados por la poderosa Petronio Power Band.

Esta colaboración promete ser el corazón de la noche, un espacio donde la improvisación y la energía colectiva serán las protagonistas, transportando a la audiencia a una experiencia sonora que rinde homenaje a la riqueza de la diáspora africana y latina.

Para mantener la pista encendida y la energía al máximo, la noche se complementará con la destreza de DJ Prieto Riddiman y Dj Doña Roots. Estos maestros de los vinilos guiarán a los asistentes en un viaje sónico sin fronteras, mezclando ritmos afro-house, afro-beat y chirimía beat con otras músicas de la diáspora, asegurando que el ambiente se mantenga vibrante hasta las últimas horas de la madrugada.