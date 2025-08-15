Letra de canción El Guerrero, de Yuri Buenaventura, cantada en funeral de Miguel Uribe

El pasado 13 de agosto de 2025, Colombia se vistió de luto para despedir al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En medio de la solemnidad de la Catedral Primada de Colombia, un momento musical trascendió el dolor: la interpretación de "El Guerrero" por Yuri Buenaventura. El artista vallecaucano regresó al país a petición de la familia de Uribe, quienes sabían que este tema era del agrado del fallecido senador.



La interpretación, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, conmovió a los presentes en el templo y a los televidentes y espectadores en línea.



Qué significa la canción ‘El Guerrero’

"El Guerrero" es una pieza fundamental del álbum Vagabundo, lanzado en 2003. Fue concebida por Yuri Buenaventura de una manera particular: su gestación ocurrió durante un viaje en avión de Madrid a Bogotá.

A pesar de su uso en diversos contextos políticos a lo largo de los años —desde la mención en casos como el asesinato de Luis Carlos Galán y la desaparición de la hija de Piedad Córdoba, hasta su asociación con figuras como Hugo Chávez y Germán Vargas Lleras—, el propio Buenaventura ha sido enfático en su verdadero significado.

En diversas ocasiones, el salsero ha aclarado que la canción no fue inspirada en una persona específica, sino que busca retratar la vida y la lucha de innumerables personas del común. "Yo creí que ‘El Guerrero’ era una canción que yo había escrito para un prócer.

Pero entre más pasan los años, esa canción representa la lucha de cada uno de nosotros", expresó Buenaventura.

Su visión es que cada individuo, desde la vendedora de pandebonos con un sueño hasta el ciudadano que enfrenta su propia "guerra" diaria, es un "guerrero" impulsado por el amor a la familia y la persistencia de los sueños.

Las letras de "El Guerrero" están cargadas de sentimiento, describiendo a un ser valeroso y crucial, caracterizado por su fuerza, liderazgo y esperanza. El artista subraya que esta obra es un tributo a "todas las personas, los hombres dignos o el que sienta así, que es capaz de levantarse a luchar por sus sueños cada día".

Yuri Buenaventura, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en Francia, lamenta la polarización que a menudo envuelve la interpretación de las obras artísticas.

Ha manifestado su pesar cuando se generan rumores sobre la "pertenencia de una obra artística", insistiendo en que es "muy peligroso para una sociedad que todo sea así, hasta una canción".

El artista enfatizó que su música es creada, y él no controla quién la usará o cómo, permitiendo que "el que quiera, se identifica como un guerrero". De hecho, incluso durante la pandemia, la canción fue adoptada por el personal médico como un himno de resistencia.

Es importante recordar que la versión original de "El Guerrero", perteneciente al álbum Vagabundo, tiene un ritmo salsero y tropical, distanciándose de la solemnidad con la que fue interpretada en el funeral de Uribe.

Finaliza la eucaristía con 'El Guerrero', interpretada por Yuri Buenaventura, a petición de la familia del senador Miguel Uribe Turbay. El cuerpo será trasladado al Cementerio Central de Bogotá. pic.twitter.com/WElmHkivCe — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 13, 2025

Letra completa de la canción El Guerrero de Yuri Buenaventura

El Guerrero

Levantó su mano

Señalando hacia el infinito

El guerrero

Dice que estas lágrimas

Son la risa del mañana que me espera

El guerrero

Cabalgando entre las nubes

Me ha enseñado

Que estos prismas terrenales

No son nada, comparado con mi pueblo

Que desde sus entrañas se libera

El guerrero

Sin miedo fue buscando

Hermandad buscando fortaleza

Con el alma, con el alma limpia

Con la sonrisa (con la sonrisa plena)

El guerrero

Dice que estas lágrimas

Son la risa del mañana que me espera

Y no es nada

Comparado con un pueblo que desde sus entrañas

Se libera

El guerrero

Sin miedo fue buscando

Hermandad buscando fortaleza

Con el alma, con el alma limpia

Con la sonrisa (con la sonrisa plena)

Y que esta lágrima es

La sonrisa que me espera

Al desenvainar su espada el guerrero

Ha iluminado el futuro

Y ha dicho que crea en mi tierra

Que avance tranquilo y seguro el guerrero

Y que esta lágrima es

La sonrisa que me espera

Sobre las nubes lo vi cabalgando

Con el alma limpia el guerrero

Y la sonrisa, y la sonrisa plena

El guerrero

Iluminando el futuro

Dice que me espera

Que me espera en las estrellas

El guerrero

Que profundamente quiera a mi tierra

Dice que me espera

Oye y también respete a mis hermanos latinos

