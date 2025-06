Así es la letra de la canción más famosa de Altafulla: "Amigos nada más"

Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, es un nombre que está sonando con fuerza en la escena musical y televisiva colombiana.

Este barranquillero de 32 años ha sabido forjar una carrera multifacética, consolidándose como un actor y cantante influyente en el género urbano. Su ascenso no fue de la noche a la mañana; se cimentó en el trabajo constante y una propuesta sonora que conecta con el público.

(Lee también:¿Guajira y Altafulla son pareja? La exparticipante de El Desafío XX habló de su relación)

La trayectoria musical de Altafulla comenzó a tomar impulso en 2013, con el lanzamiento de su sencillo debut, "Aguacero". Este tema fue el pistoletazo de salida para una gira que lo llevó a recorrer la costa y varias ciudades del interior del país en 2014, construyendo una base de fans sólida.

Este éxito inicial no solo le abrió puertas, sino que también lo impulsó a trabajar en su primer álbum de estudio. En 2019, Colors vio la luz, un proyecto ambicioso que contó con la colaboración de productores y artistas de talla internacional, marcando un hito en su carrera.

Sin embargo, si hay una canción que ha catapultado a Altafulla a la fama y se ha convertido en su insignia, esa es sin duda "Amigos Nada Más" estrenada en 2016. Este tema encapsula la esencia de su estilo, combinando ritmos pegadizos con una narrativa directa y provocadora.

Publicidad

La letra de la canción, lejos de los convencionalismos, explora la complejidad de una relación clandestina, donde la química y la pasión desafían los límites de una simple amistad.

Altafulla es un reconocido cantante y creador de contenido barranquillero /Fotos: Instagram @altafulla

Letra completa de 'Amigos nada más' de Altafulla

Altafulla, Altafulla

Me llamas al cel

Que me quieres ver

Pero me dices que estas con él

Y no puede ser

Quieres serle infiel

Y yo

No me voy a negar y te voy a esperar

En el mismo lugar de ayer al anochecer

Pa' devorar tu piel

Y es que solo somo' amigos

Amigos nada más

Y acepto que contigo no me puedo controlar

Y empezamos a sudar, sudar, sudar

Imposible ya parar, parar, parar

Y es que solo somos amigos

Amigos nada más

Y acepto que contigo no me puedo controlar

Y empezamos a sudar, sudar, sudar

Imposible ya parar, parar, parar

Es imposible no pecar

Estando tú y yo a solas

Trato de disfrutar porque tu' padre' no demora'

Y ese fucking celular no deja de sonar

El noviecito tuyo llamándote a toda hora

Dile que estás con tu friend

Que todo marcha bien

Si te dice que te quiere

Pues dile que tú tambien

Ahora ven quitate el sostén

Unamos todo al 100

Sabemos que esta mal

Pero se siente muy bien, bien, bien, bien

Y poco a poco

Suavecito me acerco y te toco

Hagámoslo que tiempo hay poco

Esta noche nos volvemos locos, ay ay ay

Y poco a poco

Suavecito me acerco y te toco

Hagámonos del tiempo al coco

Esta noche nos volvemos locos

Y es que solo somos amigos

Amigos nada más

Y acepto que contigo no me puedo controlar

Y empezamos a sudar, sudar, sudar

Imposible ya parar, parar, parar

Yo soy tu amigo

El que cuando tú te sientes sola

Tú siempre lo llamas

Diciendo que te lleve

Porque tu padre se enfermó

Y otra vez tienes ganas

Que te prenda tu cuerpo

Que te saque el calor

Que te haga el amor

Pa' que luego te prendas en llamas

Pa' que compromiso

Anoche en la cama volvamos pa'l piso

Yo no la obligué bebé

Si usted lo hizo fue porque quiso

Poco a poco

Suavecito me acerco y te toco

Hagámoslo que tiempo hay poco

Esta noche nos volvemos locos, ay ay ay

Poco a poco

Suavecito me acerco y te toco

Hagámoslo, que tiempo hay poco

Esta noche nos volvemos locos

Y es que solo somos amigos

Amigos nada más

Y acepto que contigo no me puedo controlar

Y empezamos a sudar, sudar, sudar

Imposible ya parar, parar, parar

Me llamas al cel

Que me quieres ver

Pero me dices que estas con él

Y no puede ser (no puede ser)

Quieres serle infiel (otra vez)

Y yo

No me voy a negar te voy a esperar

En el mismo lugar de ayer al anochecer (solo llámame)

Pa' devorar tu piel, eh

Esto es pa' ti bebé

Altafulla, Altafulla

Estamo' haciendo mucha bulla

Cano The Monster

Kiro Gaona

Los Rock

Está' haciendo mucha nuulla bebé

Shh, calla'o