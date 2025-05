¿Quién es el papá del hijo de Melissa Gate? Esto es lo que se sabe de su expareja

Melissa Gate, reconocida creadora de contenido colombiana y exintegrante de realities como Guerreros, El Poder del Amor, entre otros, ha generado gran interés entre sus seguidores por su vida personal, especialmente por la historia detrás del padre de su único hijo.

Aunque ha sido muy reservada con los detalles y poco se conoce sobre el misterioso hombre, en algunas interacciones con sus seguidores ha compartido fragmentos de esta etapa de su vida que revelan una historia marcada por decisiones difíciles y momentos dolorosos.

Entre las conversaciones e interacciones con sus seguidores jamás ha revelado el nombre del papá de su hijo. Aunque se desconoce su identidad se sabe que vive alejado de los reflectores, no tiene nada que ver con las redes sociales y actualmente vive con su hijo en Carolina del Sur, EE.UU.

Melissa, cuyo nombre real es Melissa Puerta, oriunda de Medellín, tuvo a su hijo Juan José cuando apenas tenía 16 años. En ese entonces, mantenía una relación 'infantil'. Cuando ella llegó a los 24 años, su hijo ya tenía ocho, momento en que tuvo que separarse de él.

Fue precisamente en ese momento cuando decidió terminar su relación con el padre del niño, tras años de convivencia y una dinámica compleja y, al final, insostenible, según sus propias palabras.

La separación no fue sencilla. Melissa ha relatado que justo cuando estaba decidida a dejarlo, la tragedia golpeó a su entonces pareja, el hermano menor de él, de apenas 19 años, perdió la vida en un hecho violento en Medellín. La situación conmovió tanto a Melissa que pospuso la ruptura por compasión y apoyo emocional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la distancia emocional fue inevitable. Mientras ella buscaba reinventarse, él y su familia, profundamente afectados por la pérdida, tomaron la decisión de mudarse a Carolina del Sur, Estados Unidos. Melissa, que no contaba con visa y ya no deseaba continuar la relación, decidió no acompañarlos.

La custodia del niño pasó entonces a su padre, y desde ese momento la relación madre e hijo se mantiene a distancia. Según ha compartido la influenciadora, su comunicación con Juan José es principalmente a través de videollamadas.

A pesar de la lejanía, trata de estar presente en la vida del menor, quien en su momento aceptó irse con su papá con la ilusión propia de un niño que solo pensaba en aventuras como conocer Disney, según su relato.

Hoy en día, Melissa tiene 34 años y continúa creciendo como figura pública, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 1.5 millones de seguidores.

Además de su faceta como influencer, ha demostrado talento en el mundo de la barbería y se define como vegana, reservada para el baile y nada amante del chocolate.