Ornella Sierra lanza advertencia tras caer en millonaria estafa: “Que no les pase”

La creadora de contenido Ornella Sierra, ampliamente conocida en redes sociales como 'La Barbie Costeña', sorprendió a su comunidad digital al revelar que fue víctima de una estafa mientras intentaba adquirir joyas en línea.

La barranquillera compartió su experiencia a través de historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

“Me puse a comprar por primera vez oro por internet y me estafaron”, confesó Sierra con visible frustración. La influencer explicó que la intención detrás de la compra era realizar una inversión para ella y su familia, pero la transacción resultó ser fraudulenta.

Aunque evitó divulgar el monto exacto de la pérdida, dejó claro que se trató de una suma considerable.

En su relato, Sierra admitió que no tomó en cuenta las advertencias de personas cercanas: “Eso me pasa por no escuchar las recomendaciones de mis amigos”, dijo en el video.

Sus seguidores no tardaron en responder, muchos de ellos solidarizándose con ella y agradeciendo que compartiera su historia como forma de prevención.

¿Cómo robaron a Ornella Sierra?

La joven explicó que los delincuentes se aprovecharon de su inexperiencia en el mercado de la joyería y lograron engañarla con destreza. “No soy de contarles estas cosas por acá, pero no quiero que les pase a ustedes”, expresó al finalizar su mensaje.

Pese a la difícil situación, Ornella agradeció el apoyo que recibió por parte de una joyería confiable ubicada en el centro comercial Santa Fe, al norte de Bogotá.

Gracias a su orientación, logró recuperar parte de la inversión perdida. “Ahorita estoy yendo a mi joyería de confianza en el centro comercial Santa Fe”, comentó, recomendando a sus seguidores acudir a lugares verificados y con trayectoria reconocida.

Sierra, quien ha consolidado una presencia sólida en el mundo digital, se ha caracterizado por su estilo auténtico y por mantener una cercanía constante con sus seguidores. Su comunidad valora la honestidad con la que aborda temas personales, y este episodio no fue la excepción.

El caso de Ornella Sierra no solo dejó al descubierto los peligros latentes de las compras de alto valor por internet, sino que también puso sobre la mesa la importancia de informarse, verificar y buscar asesoría especializada antes de realizar transacciones significativas en línea.

Su mensaje final fue claro: “Tengan cuidado, infórmense, y si van a comprar algo de alto valor, háganlo de la mano de alguien que sepa del tema”.

