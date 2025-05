Filtran nueva estafa a vendedores con comprobantes de pago; Pirry casi cae

En Colombia, las estafas a través de plataformas digitales se han incrementado de manera alarmante. Con la llegada de nuevas tecnologías y métodos de pago, los delincuentes se han vuelto más sofisticados, engañando a personas comunes y, en algunos casos, incluso a personajes públicos.

Recientemente, el periodista investigativo Pirry compartió en sus redes sociales cómo estuvo a punto de ser víctima de una estafa con comprobantes de pago falsificados. Su relato no solo resalta la astucia de los estafadores, sino también la importancia de estar alerta frente a estas nuevas modalidades.

Según explicó Pirry, la situación comenzó cuando intentaba vender un equipo audiovisual. Un supuesto comprador se mostró interesado en su producto y acordaron la entrega.

Lo que parecía ser una transacción normal rápidamente se transformó en una trampa peligrosa. "Vinieron, vieron el equipo y me dijeron que me iban a hacer una transferencia", relató el periodista en sus redes sociales.

Sin embargo, la transferencia no llegó como esperaba. A pesar de que le aseguraron que el dinero ya estaba en proceso, el vendedor se dio cuenta de que algo no estaba bien.

El proceso parecía sencillo, pero los estafadores se aprovechaban de la demora en las transferencias bancarias. "La transferencia se demora un poco, y en ese tiempo, ellos la echan para atrás.Tú entregas el equipo, y ellos simplemente desaparecen", advirtió Pirry, quien gracias a su experiencia pudo darse cuenta de la trampa antes de perder su equipo.

El periodista también contó que, en otro intento de venta otros estafadores le ofrecieron un cheque de gerencia como forma de pago.

"Dijeron que me iban a consignar con un cheque de gerencia, lo cual parecía más seguro, pero al final la misma estrategia: el cheque se demora un par de días en procesarse y te quedas sin nada", indicó Pirry, quien en ese momento se dio cuenta de que había estado a punto de caer en una estafa más compleja de lo que parecía.

Lo más alarmante, según el propio Pirry, es que los delincuentes ahora usan tecnología avanzada para falsificar las transferencias.

"Te mandan una foto de la transferencia, todo parece en orden, pero hasta que no veas el dinero en tu cuenta, no entregues nada", recomendó el periodista. De hecho, Pirry alertó sobre el uso de inteligencia artificial para crear comprobantes de pago falsos, lo que hace más difícil detectar estos fraudes.

Este tipo de estafa es cada vez más común en plataformas como Facebook Marketplace, WhatsApp e Instagram, donde los delincuentes se hacen pasar por compradores interesados, solo para robar a los vendedores desprevenidos.

Pirry resaltó la importancia de no confiar ciegamente en transacciones que no se realicen con garantías y de mantener siempre la cautela cuando se manejen pagos a través de plataformas digitales.

Como último consejo, Pirry instó a sus seguidores a no entregar nunca productos sin haber recibido el pago efectivo.

La creciente presencia de estos fraudes demuestra lo esencial que es mantenerse informado y alerta en el entorno digital.

