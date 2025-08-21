Mhoni Vidente le atina a predicción sobre fallecimiento de famoso; hay video

Mhoni Vidente, la astróloga cubana que suele encender titulares con sus visiones, volvió a estar en el centro de la conversación después de que una de sus predicciones pareciera cumplirse. Meses atrás, la pitonisa había hablado de la muerte de un famoso mexicano, un hombre joven, del norte del país y muy querido por el público. En su momento no dio nombres, pero sí lanzó advertencias que hoy cobran fuerza tras el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño.

La predicción fue difundida en una entrevista televisiva y replicada en sus redes sociales, donde Mhoni acumula casi dos millones de seguidores. Allí soltó sin titubear: “Viene la muerte de un famoso. Sí, es mexicano, muy querido. Es joven, 27, 28 o 30 años. Será un atentado que marcará la historia de una agrupación”.

En ese momento muchos lo tomaron como una advertencia más dentro de las tantas que suele dar la astróloga, pero el 19 de agosto la noticia en Zapopan, Jalisco, le dio un giro inesperado: Ernesto Barajas había sido atacado a tiros cuando se movilizaba en su camioneta. La versión preliminar señala que dos hombres se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida de inmediato.

El eco de la predicción de Mhoni Vidente sobre fallecimiento de famoso

Tras conocerse el ataque, Mhoni Vidente relacionó de inmediato su visión con la muerte del artista. Incluso mostró en sus redes el fragmento de la entrevista donde había lanzado su advertencia y lo comparó con la cobertura que hicieron noticieros mexicanos sobre el asesinato.

La astróloga había sido aún más específica en sus declaraciones meses atrás. Habló de que “la carta de la muerte” se cernía sobre uno de los gruperos más importantes del país y que los peligros podían estar ligados a secuestros o atentados. También advirtió sobre las tensiones que genera la fama en ese ambiente: “Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres enemigo de otro”.

El caso de Barajas dejó a la opinión pública con un fuerte impacto. El músico, nacido en Culiacán en 1986, era mucho más que la voz principal de Enigma Norteño. Era compositor, bajista, productor y una de las figuras más reconocidas del género.

Entre sus temas más conocidos se cuentan “Mayito Gordo”, “Los lujos del R”, “Chavo Félix” y “El Ondeado”. Su música sonaba en fiestas, bares y plataformas digitales, sumando miles de seguidores. Sin embargo, también lo rodearon polémicas, principalmente por los narcocorridos que interpretaba y que, en más de una ocasión, lo pusieron en el ojo del huracán.

En 2023 circuló un mensaje que presuntamente provenía del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde le advertían a Barajas que no cantara corridos que hicieran referencia a grupos específicos. Aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente, la sombra de la amenaza acompañó su trayectoria en los últimos meses.