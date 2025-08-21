En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mhoni Vidente le atina a predicción sobre fallecimiento de famoso; hay video

Mhoni Vidente le atina a predicción sobre fallecimiento de famoso; hay video

Meses atrás, la pitonisa había hablado de la muerte de un famoso, un hombre joven, del norte del país y muy querido por el público, ¿quién fue?

Mhoni Vidente le atina a predicción sobre fallecimiento de famoso
/Foto: redes sociales Mhoni Vidente
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 21, 2025 11:58 p. m.

