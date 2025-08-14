En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
MURIÓ LA PERIODISTA ALEJANDRA GÓMEZ
REAPARECE AMAIA MONTERO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / ¿Hay alguna diferencia entre ser gay y ser 'marica en Colombia? Experto responde

¿Hay alguna diferencia entre ser gay y ser 'marica en Colombia? Experto responde

Un politólogo experto en derechos humanos aclara las dudas en El Klub de La Kalle sobre el uso del lenguaje y la identidad de género.

Publicidad

Publicidad

Publicidad