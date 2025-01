Carín León no aguantó más y rompió silencio sobre su sexualidad: “Me levanté siendo gay”

Carín León, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, enfrentó recientemente una oleada de rumores que lo relacionaban sentimentalmente con el compositor Espinoza Paz.

Las especulaciones se originaron tras la circulación en redes sociales de videos manipulados con Inteligencia Artificial que mostraban a ambos cantantes en situaciones comprometedoras.

Ante esta situación, León utilizó sus redes sociales, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, para abordar el tema de manera directa y con un toque de sarcasmo.

En un video publicado, declaró: “Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso . Como la gente tiene el poder de hablar y decidir qué es cada quien, pues me levanté siendo gay hace tres días”.

Publicidad

El cantante también aclaró que no siente atracción hacia personas del mismo sexo y que su comportamiento sigue siendo “muy heterosexual”.

Sin embargo, utilizó esta oportunidad para lanzar un mensaje importante sobre la diversidad y el respeto, subrayando que la orientación sexual no debería ser un tema de controversia en la actualidad.

Publicidad

“A estas alturas del partido, la orientación sexual de cualquier persona pasa a segundo plano. Hay que dejar la ignorancia, leer y hacer algo por su vida”, afirmó.

La controversia comenzó cuando en plataformas como TikTok e Instagram se viralizaron videos generados por Inteligencia Artificial, donde Carín León y Espinoza Paz aparecían besándose y abrazándose.

Estas imágenes, aunque falsas, provocaron una serie de comentarios y teorías sobre una supuesta relación secreta entre los artistas.

Los seguidores de ambos cantantes especularon que su “romance” habría surgido hace años, pero que decidieron mantenerlo en secreto hasta ahora. Estas suposiciones llevaron a León a reaccionar de forma contundente para frenar la propagación de información falsa.

Publicidad

Carín León también aprovechó para expresar su apoyo a la comunidad LGBTQ+, destacando su relación cercana con personas de diversas orientaciones sexuales.

“No lo saquen de contexto, porque ya vi comentarios diciendo que hablo de la homosexualidad como una enfermedad. Ustedes saben el puesto y la relación tan estrecha que tengo con la comunidad, y los quiero muchísimo”, puntualizó.

Publicidad

¿Quién es la esposa de Carín León?

La polémica también generó curiosidad sobre la vida amorosa de Carín Leó n. Actualmente, el cantante mantiene una relación con Meylin Zúñiga, influencer y empresaria mexicana.

Meylin, fundadora de la marca de ropa deportiva FirepiG, es madre de dos hijos y cuenta con una presencia destacada en redes sociales, donde acumula más de 150 mil seguidores.

Carín y Meylin comenzaron su relación a finales de 2023, después de que él oficializara su separación de Alejandra Esquer, su anterior esposa.

Mira también: La verdad sobre el supuesto beso entre Carín León y Espinoza Paz