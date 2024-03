Carín León desata polémica al decir en pleno concierto que se le antojaba "perico"

Carín León confesó hace algunos días en pleno concierto su gusto por algunas sustancias ilícitas. El hecho ocurrió durante uno de sus conciertos enMéxico, exactamente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahí el intérprete de canciones como ‘La primera cita’ y ‘Te lo agradezco’ le manifestó a su público que en ese momento se le antojaba “un perico” haciendo referencia a cocaína.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí?"

Paso siguiente dijo: “¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”. Como era de esperarse, el comportamiento del artista desató una polémica que levantó toda clase de señalamientos y comentarios. Entre ellos que “está incitando al consumo de drogas”.

Ante los hechos, no pasó mucho tiempo para que Carín se refiriera a lo sucedido y reconociera que sus palabras habían sido muy inapropiadas.

“A este mundo se vino a vivir, sé que a veces me emociono de más y digo pendejas. Pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico, Estuvo muy fuera de lugar, lo reconozco”.

Sin embargo, el cantante sigue siendo motivo de conversación, a tal punto que hasta la mismísima Paquita La del Barrio, dio su opinión al respecto.

“La gente merece respeto ¿no?, Y yo tomo cuando yo quiero, como dicen mis canciones, no miento, soy muy sincera. (...) el público, primero que nada, merece un respeto y si gastan unos centavitos (…) bueno, vamos a dar cosas buenas ¿no?. Yo no soy nadie, ni quién para criticar, yo no, pero si me da lástima que las personas lleguen a ese estado, que dejen las drogas. También tengo hijos y no me gustaría ver un hijo con eso.

