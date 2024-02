Paquita la del barrio envía contundente mensaje a Belinda sobre su canción dedicada a Nodal

La bellísima cantante Belinda sabía que su regreso a la música tenía que ser candente. Pues tal y como lo ha manifestado en algunas entrevistas, este será un nuevo ciclo en su vida profesional y al parecer también en su vida amorosa; pues aunque se tardó en manifestar públicamente sus emociones frente a su ruptura con su exprometido Christian Nodal , finalmente lo ha hecho, y en forma de canción, para de una vez por todas cerrar ese ciclo que al parecer le generó mucho sufrimiento.

‘Cactus’, su nuevo éxito, podría decirse que es la catarsis, de todo el tiempo que se mantuvo en silencio, mientras ella y su expareja se convirtieron en blanco de noticia, por su relación fallida, la cual todo parece indicar que no terminó nada bien.

Sin embargo, como lo dice la mismísima artista en su canción, "todo lo malo siempre trae un bien", y aunque es cierto que ambos tuvieron que enfrentarse a momentos difíciles, la experiencia que vivieron no sólo los fortaleció como personas, y les dio materia prima para alimentar sus carreras musicales.

Pues en su momento, Nodal fue tendencia con su canción “Ya no somos, ni seremos’ la cual, muchos aseguraban iba dedicada a Belinda. Y ahora, el turno es para ella, que a tan solo días de haber lanzado el primer sencillo de su nuevo álbum musical, ha logrado posicionarse en los primeros puestos de las 'playlist' más importantes de las plataformas digitales.

Además, ha generado que todos comenten sobre 'Cactus', incluso la mismísima Paquita la del Barrio, a quien le inquirieron sobre su opinión respecto a la creación musical de Belinda. A lo que ella desde su experiencia respondió:

"No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Todo eso me ha tocado y no me quedo nada. Yo ya no voy a llorar por nadie y ella tan joven, no debería. No se le puede obligar a un hombre a quererla a una".

