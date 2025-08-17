Doloroso mensaje de despedida de Carolina Cruz tras pérdida de un miembro de su familia

La farándula colombiana ha sido testigo de un momento de profunda tristeza, luego de que la presentadora Carolina Cruz y su madre, Luz María Osorio Fernández, revelaran la dolorosa pérdida de un miembro muy especial de su familia: su perrita Lola. Este adiós dejó un "vacío enorme" en el hogar Cruz Osorio.

Fue Luz María Osorio quien, el 14 de agosto de 2025, utilizó sus plataformas digitales para anunciar el fallecimiento de Lola, con palabras que "tocaron el corazón de todos sus seguidores".



En su emotivo mensaje, Osorio expresó la creencia de que era "la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú". La mascota, que fue su compañía y "compañera de aventuras" durante muchos años, era considerada un ser "maravilloso" que Dios les había "regalado".

Luz María compartió cómo Lola "amaba jugar con sus nietos" y fue "sus niños para cuidar y proteger". Recordó con cariño momentos "inolvidables" como cuando Lola "compartió el tetero, chupo y paleta con Emiliano", tuvo "conversaciones con Gaby", "gateó con Matías" y disfrutó de "salidas a pasear con Salva".

Con un nudo en la garganta, la madre de Carolina Cruz despidió a su "gordita hermosa", pidiéndole que "vuele al arcoíris" donde la esperan "muchos amiguitos para jugar".

Por su parte, Carolina Cruz también manifestó el inmenso dolor que le provocó esta repentina partida.

"Te amamos, Negra. Nos diste tanto y solo mereces paz y descanso", escribió la presentadora en sus redes sociales, compartiendo el sentimiento de gratitud y amor hacia la mascota.

El duelo ha sido particularmente difícil para el hijo de Carolina, Matías, quien, según su madre, "ha llorado" y no comprendía la ausencia de Lola.

Carolina reflexionó sobre la complejidad de explicar a un niño que "su mascota ya no estará más", enfatizando que "soltar también es un acto de amor" y una parte necesaria para "comprender la vida y sus matices".

En este momento de vulnerabilidad, la familia se ha unido como soporte y hombro donde llorar ahora y siempre para Matías.