Nodal revela cómo se sentía antes de que naciera su hija

El joven y talentoso cantante mexicanoChristian Nodal se encuentra de gira por Estados Unidos, sin embargo esto no ha sido un motivo para que deje a un lado su responsabilidad de padre con su pequeña hija Inti, quien se ha robado toda la atención de los seguidores del artista, desde queCazzu y él, decidieron compartir unas fotos muy tiernas, en las que finalmente se le podía ver su tierno rostro.

Y es que según lo ha manifestado Nodal, Inti llegó a cumplirle uno de los sueños más grandes de su vida: Ser padre. Un hecho que le ha cambiado la vida y la manera en que percibía muchas cosas.

De hecho, hace poco en una entrevista que el artista le concedió a un reconocido medio de comunicación, Nodal confesó que gracias a su primogénita ahora todo es simplemente "perfecto", pues ella se convertido en su mayor inspiración, y también en una integrantes más de su equipo, ya que justo ahora que se encuentra cumpliendo con diversos compromisos laborales, ella y su pareja Cazzu lo acompañan a todas partes; lo cual al parecer le encanta, pues señaló que antes de la llegada de su pequeña, se sentía solo.

Publicidad

"Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo. Ahora, bajarme ahí con la carreola y ver a la bebé, fue como que sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil [ir de gira con ella], pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar".

Publicidad



Nodal también añadió que convertirse en padre lo ha hecho ser más consciente de muchas cosas, entre ellas ser mejor hijo.

“Te da una energía, te da la motivación, te da la fuerza, estoy muy feliz al respecto. En verdad, me cambió la vida y no se aprende a ser hijo hasta que se es padre, eso también me ayudó en los vínculos y en ser más responsable, ser más consciente de las cosas".

Quizá te puede interesar: