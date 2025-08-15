En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
ACCIDENTE DE RIGOBERTO URÁN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Así suena la nueva versión de la icónica canción 'La Tierra del Olvido' de Carlos Vives

Así suena la nueva versión de la icónica canción 'La Tierra del Olvido' de Carlos Vives

La icónica canción de Carlos Vives cumple 30 años desde su lanzamiento y en esta ocasión sacaron una nueva versión en salsa con el Grupo Niche.

Publicidad

Publicidad

Publicidad