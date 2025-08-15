Hablan conductores de accidente de la Avenida Boyacá con Primera de Mayo

La mañana de este viernes 15 de agosto comenzó con un fuerte susto para decenas de pasajeros en el sur de Bogotá. Un aparatoso choque múltiple en la avenida Boyacá con Primero de Mayo dejó como saldo más de 40 personas evaluadas por personal médico y una escena que mantuvo bloqueada la vía durante horas.

Puedes leer: Accidente aéreo en Medellín: video del momento exacto del caos; dos personas heridas

En el incidente se vieron involucrados tres buses de transporte público, un taxi y un vehículo particular. Según la información inicial, uno de los buses impactó contra el separador, lo que desencadenó la colisión en cadena. Entre los heridos hay adultos mayores, un menor de edad y una mujer embarazada.

El choque se produjo en sentido sur–norte, en la localidad de Kennedy, y la magnitud del siniestro obligó a las autoridades a desplegar un gran operativo. En el sitio trabajaron cuatro unidades del Grupo Guía, cinco de Agentes Civiles y seis de Tránsito, además de varias ambulancias que trasladaron a los lesionados a centros asistenciales cercanos.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas como la carrera 68 o la NQS para evitar la zona, que permaneció acordonada mientras se adelantaban las labores de investigación y retiro de los vehículos.

Publicidad

En videos grabados por testigos se observa que dos buses del SITP y otro bus blanco quedaron con severos daños en su parte frontal. El taxi y un carro negro también presentaron afectaciones por el impacto. Algunos pasajeros fueron evacuados por ciudadanos que, junto con los socorristas, ayudaron a ponerlos a salvo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el balance final fue de 47 personas evaluadas: 29 mujeres y 18 hombres. Entre ellas, seis adultos mayores, un menor de edad y una mujer en estado de gestación. Dos de los heridos presentan condición crítica, con diagnósticos como trauma craneoencefálico leve y trauma de cadera, mientras que el resto sufrió politraumatismos.

Publicidad

Puedes leer: Motoladrón roba celular a mujer, se estrella y le prenden fuego a la moto; quedó en video



La versión de los conductores sobre el accidente

CityTv fue uno de los primeros medios en llegar al lugar y recoger testimonios de quienes vivieron el choque desde adentro. Un taxista que estaba en la vía relató que todo ocurrió en cuestión de segundos:

“Acabábamos de parar por el semáforo en rojo, cuando escuché un ruido y se me levantó el carro en la parte de atrás”, contó. Según su versión, alcanzó a frenar para no golpear al vehículo que tenía adelante. “Cuando salí y vi todo, estaban los buses chocados y varias personas heridas. Al parecer, el bus grande se quedó sin frenos o venía con exceso de velocidad”, agregó al medio.

En Blu Radio, otro conductor afectado ofreció una visión distinta. Aseguró que ninguno de los vehículos iba a gran velocidad. “Nosotros veníamos andando como a 20 kilómetros por hora, cuando el Sitp que está en la parte de atrás colisionó contra el colectivo. El colectivo se abre espacio en medio de los dos, mi carro y el otro Sitp. Como este Sitp colisionó contra el poste, este carro me golpea a mí y me manda hacia el andén”, explicó.

Ambos testimonios coinciden en que todo fue repentino y que no hubo tiempo de maniobrar para evitar la cadena de impactos. Las autoridades de tránsito siguen recopilando versiones y revisando las cámaras de seguridad para establecer con exactitud qué provocó el accidente que dejó la mañana bogotana sumida en el caos.