Top 10 de carreras universitarias que deberías descartar en 2026; compiten hasta con la IA

Para el año 2026, el panorama laboral se habrá transformado de tal manera que varias de las profesiones más populares hoy en día podrían ser vistas como reliquias del pasado analógico.

Según diversos análisis realizados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT, la capacidad de los sistemas para procesar datos, redactar textos y gestionar tareas operativas está desplazando a los humanos de sus roles convencionales.

Profesiones que no deberías estudiar en el 2026

La lista de profesiones en riesgo para 2026 también incluye a los intérpretes y traductores de idiomas comunes. Aplicaciones y plataformas dotadas de IA han alcanzado niveles de precisión que permiten a las empresas prescindir de traductores para textos generales o técnicos simples, reservando la intervención humana solo para áreas muy específicas como la literatura o la documentación legal compleja.

Contabilidad tradicional: Considerada por años como el pilar financiero de las empresas, hoy enfrenta la integración de software contable que gestiona balances, impuestos y auditorías con una intervención humana mínima. Los algoritmos pueden realizar verificaciones en segundos, eliminando especialmente los puestos de nivel inicial y medio. Administración de empresas (niveles operativos): El uso de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y programas de análisis facilita la toma de decisiones sin necesidad de grandes grupos dedicados a la supervisión de tareas rutinarias. Periodismo básico: La IA ya es capaz de producir comunicados, boletines y análisis de datos de forma automática con una eficiencia creciente. El riesgo es máximo para perfiles enfocados solo en la reescritura de información o cobertura básica. Traducción e Interpretación: Especialmente en idiomas comunes, aplicaciones dotadas de IA han reducido la dependencia de profesionales para textos generales o simples, dejando espacio humano solo para sectores muy específicos como la literatura o el área legal. Diseño gráfico convencional: La aparición de servicios que crean imágenes y videos a partir de instrucciones simples ha contraído las posibilidades de empleo para quienes solo dominan tareas visuales básicas o repetitivas. Soporte administrativo y gestión de oficina: Las funciones de coordinación y apoyo en oficinas están siendo absorbidas por sistemas de gestión automatizados. Operadores telefónicos: Los roles de interacción repetitiva en servicio al cliente están siendo sustituidos por sistemas más rápidos y precisos que gestionan consultas de manera autónoma. Agentes de viajes: La proliferación de plataformas de autogestión y algoritmos de recomendación ha desplazado la necesidad de intermediarios humanos en la planificación de viajes estándar. Historiadores en funciones de archivo: Las tareas archivísticas o de búsqueda documental repetitiva son cada vez más gestionadas por sistemas digitales de procesamiento masivo. Locutores de radio tradicionales: El formato de radio convencional se ve amenazado por la digitalización y la generación de contenido mediante voces sintéticas y plataformas de streaming.

El fenómeno no es una predicción lejana, sino una realidad que ya golpea las puertas de las facultades. La contabilidad tradicional encabeza la lista de las áreas con mayor riesgo.

Históricamente considerada el pilar financiero de las empresas, hoy se enfrenta a softwares de gestión automatizada que realizan balances, auditorías y declaraciones de impuestos con una intervención humana mínima.

El uso de algoritmos masivos permite que lo que antes tomaba días a un equipo contable, ahora se resuelva en segundos, eliminando especialmente los puestos de nivel inicial y medio.

De manera similar, la administración de empresas, especialmente en sus niveles operativos y de soporte básico, se encuentra bajo fuego.

Lo más alarmante de esta transición tecnológica es la desconexión entre la demanda futura y la matrícula actual. En Colombia, las carreras con mayor número de inscritos son, irónicamente, las que presentan mayor riesgo de automatización.

Administración de Empresas lidera las matrículas, seguida por Contaduría, dos de las áreas más señaladas por la IA como "no recomendables" para iniciar en 2026.

El avance tecnológico también abre puertas a nuevas habilidades. La clave para los estudiantes del futuro cercano no será competir contra la máquina, sino aprender a trabajar con ella. Las oportunidades persistirán en roles que exijan creatividad, liderazgo estratégico, análisis profundo y una constante adaptación al entorno digital.

