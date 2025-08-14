Los tres productos del D1 esenciales que transformarán el aroma de tu hogar

Tiendas D1 se ha consolidado como una de las cadenas de descuento más exitosas y populares en Colombia, revolucionando el mercado con su modelo de bajo costo y una propuesta de valor enfocada en productos de calidad accesibles.

Su rápido crecimiento y amplia presencia en el país la han convertido en una opción predilecta para millones de colombianos.



Dentro de su portafolio, los productos de aseo han ganado una excelente acogida, destacándose por su eficacia, durabilidad y economía. Hoy, exploramos tres de sus aliados más aclamados para mantener su hogar y sus prendas con un aroma impecable y duradero.

1. El famoso ambientador de lencería Hosh:

Si el objetivo es que su cama y sus sábanas huelan bien todo el día y estén desinfectadas con frecuencia, el Ambientador de Lencería Hosh de 150 mL es la solución ideal.

Este producto, especialmente formulado para brindar una sensación de frescura y limpieza a la ropa de cama y otras telas, ayuda a mantener la lencería con un agradable aroma por más tiempo, sin comprometer la suavidad ni los tejidos.

Es más, algunos de estos ambientadores también contribuyen a prevenir la acumulación de malos olores en cajones, armarios o estantes.

Este "famoso producto" de la marca propia Hosh, disponible en tres fragancias diferentes, es fácil de aplicar y cómodo de transportar.

Su destacada relación calidad-precio lo convierte en una opción funcional para el cuidado diario de sus prendas más delicadas. Lo mejor de todo es su precio: tan solo $4.300.

2. Las innovadoras Perlas Potenciadoras de Fragancia:

Para aquellos hogares donde el aroma de suavizantes o jabones no perdura lo suficiente, D1 ha sorprendido con un novedoso producto para la lavadora: las perlas potenciadoras de fragancia.

Estas perlas están diseñadas para liberar una fragancia intensa y duradera en la ropa, dejando las prendas con un aroma fresco y agradable por mucho más tiempo.

Se añaden directamente al tambor de la lavadora junto con la ropa y el detergente, disolviéndose lentamente durante el ciclo de lavado para liberar gradualmente su fragancia.

Al combinarse con el detergente, estas perlas potencian la fragancia de la ropa, ofreciendo un aroma más intenso y duradero que el que se conseguiría solo con el suavizante. Por un valor de $9.900, este producto ha recibido comentarios muy positivos de los clientes.

3. El versátil difusor de Olores Hosh:

Además de las soluciones para textiles y el lavado, D1 ofrece una gama de productos para mantener un ambiente general fresco y libre de malos olores en el hogar. Entre ellos, destaca el Difusor de Olores Hosh, una opción eficaz para perfumar los espacios y combatir aromas indeseados.

Este difusor forma parte de la amplia oferta de productos de aseo que Tiendas D1 pone a disposición de sus clientes, reafirmando su compromiso con la relación calidad-precio. Este práctico producto se puede encontrar por $5.490.

Con estos tres productos, D1 no solo reafirma su posición como líder en el mercado de descuento, sino que también ofrece a los colombianos soluciones prácticas y económicas para mantener sus hogares y prendas impecables, frescos y con un aroma encantador.

