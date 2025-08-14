Melina Ramírez confiesa cómo superó la tristeza tras separarse de Mateo Carvajal

Melina Ramírez se ha destacado durante los últimos años como una figura destacada del entretenimiento, gracias a su carisma y su forma de ser en especial en su participación en programas como ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío’. Sin embargo, su vida fuera de las cámara ha tenido momentos difíciles en los últimos días.

En medio de una entrevista para el programa ‘El Club de los Caos’, la caleña se sinceró sobre uno de los momentos más complicados de su vida: la separación del deportista y creador de contenido Mateo Carvajal, además padre de su hijo Salvador, esto mientras estaba embarazada.



Inicialmente, la presentadora Yo me llamó recordó que una vez se presentó la separación con Mateo Carvajal a la par estaba embarazada de su hijo representó un reto debido a los cambios físicos y emocionales propios de la gestión.

“Mi proceso del embarazo fue súper difícil, yo me separé estando en embarazo (...) Fue muy difícil porque imagínate, con todo lo que es el embarazo, el mar de emociones, todo y separándose”, confesó Melina en el programa.

Así mismo, la presentadora y exreina de belleza explicó que. “Ese momento de mi vida me costó muchísimo, muchísimo como el norte, el rumbo, la tristeza, trabajar internamente”, añadió con emoción.



¿Cómo Melina Ramírez superó su ruptura?

Por otro lado, Melina Ramírez aseguró que pese al dolor que sentía en ese momento, no tuvo otra opción que seguir con su vida por la necesidad de cuidar su salud y la de su hijo, donde manifestó que este periodo la obligó a escoger sus prioridades donde Salvador se encuentra por encima de su distanciamiento con Mateo Carvajal.

“Hubo mucha tristeza, pero tuve que trabajar internamente No había de otra, sino seguir adelante y lograr hacerlo. Eso es lo que hoy en día también me tiene viendo la vida con otros ojos y cada día más conectada”, señaló la presentadora de cuatro temporadas de Yo me llamo, quien tuvo que enfocar sus energías en crear un ambiente para su hijo.

Recordemos que la relación entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal inició en una edición del reality ‘El Desafío’, donde inicialmente se mantuvo de manera discreta luego se anunció en redes sociales, al punto que llegaron a compartir momentos de su día a día.

Finalmente, Melina afirmó en la entrevista que: “Cuando miro atrás, entiendo que esas pruebas me enseñaron a valorar lo esencial y a entender que uno siempre puede reconstruir su vida, por más duro que parezca”.

