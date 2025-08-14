Ella era Alejandra Gómez, periodista y presentadora que falleció el día de su cumpleaños

El panorama mediático colombiano se tiñó de luto con la inesperada noticia del fallecimiento de Alejandra Gómez, una destacada periodista y presentadora.

Su partida, el pasado 10 de agosto de 2025, ha conmocionado a colegas y seguidores, no solo por su juventud a los 43 años de edad, sino porque coincidió exactamente con el día de su cumpleaños.



La triste confirmación se dio a conocer entre el 13 y 14 de agosto de 2025, a través del programa "Mañana Express", donde Alejandra había colaborado.

Durante la emisión de "Mañana Express", sus compañeros de set le rindieron un emotivo homenaje, recordando varias de las notas periodísticas que realizó como reportera.

La describieron como una mujer "sencilla, inquieta y guerrera", destacando su constante "sonrisa, energía y buena disposición", cualidades que, según expresaron, permanecerán imborrables en su memoria.



¿Quién era la periodista Alejandra Gómez?

Alejandra Gómez, nacida en Cali, Valle del Cauca, forjó una trayectoria de más de 15 años en el ámbito periodístico.

Su carrera la llevó por importantes cadenas televisivas en Colombia como CityTV, Red+, Telepacífico, Claro y Canal Capital.

Se desempeñó como reportera para Mañana Express y participó en Franja Mujeres. También se destacó como maestra de ceremonias y era reconocida por su liderazgo en estrategias de comunicación y la ejecución de proyectos audiovisuales.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas, lo que ha generado sorpresa e incertidumbre entre sus allegados. Su muerte fue repentina, sin que se tuviera conocimiento público de que padeciera alguna enfermedad.

En el ámbito personal, se sabe que mantenía una relación sentimental con el periodista Andrés Marín Martínez y se había casado en abril del año anterior.

Tras conocerse la noticia, sus redes sociales se inundaron de sentidos mensajes de condolencia y pesar, especialmente en su última publicación de Instagram.

Comentarios como "Mi Aleja bonita, vuela alto" o "Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria" reflejan el profundo impacto de su partida. Algunos usuarios incluso expresaron su confusión y clamaron por una explicación ante lo sucedido.

La última publicación de Alejandra en Instagram ha sido interpretada como un reflejo de su amor por el conocimiento y la vida. En ella, compartió una reflexión que decía: "La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz".

Este mensaje, acompañado de un video donde leía un cuento, dejó plasmado su gusto por la lectura. Previamente, también había dejado un mensaje contundente: "Nunca dejes de soñar".