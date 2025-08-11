En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
CAÍDA DE AMPARO GRISALES
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Así fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes de fallecer; hubo una última señal

Así fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes de fallecer; hubo una última señal

Las últimas 48 horas de vida del senador Uribe Turbay fueron bastante complejas y llenaron de retos al personal médico que luchó contra todo pronóstico para salvar la vida del político.

Publicidad

Publicidad

Publicidad