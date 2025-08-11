En vivo
La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Así fue la salida del cuerpo sin vida de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe

VIDEO: Así fue la salida del cuerpo sin vida de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe

Pasadas las 7:00 a.m. se dio el proceso de retiro del cuerpo del fallecido senador Uribe Turbay en un vehículo especial y escoltado de autoridades para ser trasladado Medicina Legal.

