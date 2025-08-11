VIDEO: Así fue la salida del cuerpo sin vida de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe

Luego de seis horas de ocurrido el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay la Fundación Santa Fe hizo entrega del cuerpo a sus familiares y personal de criminalística que llegó hasta el lugar para recoger los restos del senador quien perdió la vida hacia la 1:56 a.m. de este lunes 11 de agosto.

El senador permaneció internado en la Unidad de Cuidado Intensivo de esta clínica durante poco más de dos meses, luego de que el 7 de junio resultara herido de gravedad por un menor de edad que le disparó cuando estaban en un parque de la localidad de Fontibón, realizando un evento político al aire libre.

Desde entonces Miguel Uribe luchaba por su vida en medio de un complejo estado de salud del que hubo algunas luces de esperanza en medio de la gravedad de su condición; sin embargo, la situación más difícil comenzó a presentarse cuando llegaron a la etapa en la que se debía intentar despertar al paciente para saber si efectivamente su estado había mejorado con las intervenciones médicas.

Pero fue allí cuando el cuerpo de Miguel presentó retroceso y algunas reacciones que obligaron al personal de salud a activar nuevamente la sedación y poner al político en un estado de coma inducido para controlar su salud.

La esperanza fue grande en sus familiares y amigos pero las opciones se fueron agotando especialmente el sábado 9 de agosto cuando un nuevo comunicado médico indicó de una máxima gravedad de la que Miguel Uribe no se repuso y terminó falleciendo dos días después, en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Salida del cuerpo de miguel Uribe de Fundación Santa Fe

La noticia devastó a sus seres queridos que solo hasta casi las 5 de la mañana permitieron la publicación del comunicado informando a la opinión pública sobre la pérdida del político.

Publicidad

La Fundación Santa Fe se llenó nuevamente de periodistas y simpatizantes que llegaron a mostrar apoyo a los familiares y expresar su rechazo a los hechos violentos en medio de temas políticos de Colombia.

Y aunque el ambiente es de duelo y silencio, las autoridades tomaron medidas especiales para retirar el cuerpo sin vida de Miguel Uribe de la Fundación Santa Fe para ser trasladado a Medicina Legal y posteriormente llevado a cámara ardiente para ser despedido públicamente.

Publicidad

Fue así como dispuso de dos carros de Policía, uno de ellos con el laboratorio móvil de criminalística en el que fueron retirados los restos mortales de Uribe Turbay y uno más con platón y personal uniformado que escoltó el vehículo hasta Medicina Legal.

El cuerpo será entregado posteriormente a personal de la funeraria que lo preparará para su posterior traslado al Congreso de la República donde será velado en cámara ardiente. Las exequias se llevarán a cabo posteriormente en la Catedral Primada de Colombia

Mira la salida del cuerpo de miguel Uribe en el minuto 1:10