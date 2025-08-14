Polilla revela dura verdad sobre nueva oportunidad amorosa, ¿queda atrás la Gorda Fabiola?

A medida que se acerca el primer aniversario de la sentida partida de su esposa, la icónica comediante Fabiola Posada, cariñosamente conocida como la Gorda Fabiola, el corazón de Nelson Polanía, ‘Polilla’, ha sido el foco de atención y admiración.

Puedes leer: El último show de la Gorda Fabiola no fue Sábados Felices: se estrenará de forma póstuma

El reconocido humorista colombiano conmovió a sus seguidores y colegas al abrirse sobre sus sentimientos más íntimos y la compleja idea de volver a encontrar el amor.



La ausencia de la Gorda Fabiola, ocurrida el 19 de septiembre de 2024 a sus 61 años, marcó profundamente la vida de Polilla.

Desde entonces, transitó un proceso de duelo que ha compartido con el público, recordándolos a través de anécdotas, detalles de su relación y conmovedores homenajes en sus redes sociales.

La historia de amor entre Nelson y Fabiola, que se extendió por casi tres décadas de profunda complicidad y cariño, siempre fue vista como un ejemplo en el entorno artístico colombiano.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales que un usuario le planteó la inquietud que muchos tenían: ¿está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor?

Publicidad

La respuesta de Polilla fue tan honesta como reflexiva, delineando su visión sobre el compromiso sentimental.

“Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente. Si no, es mejor estar solo para no sufrir ni hacer sufrir al otro”, afirmó Polilla.

Publicidad

El comediante dejó claro que, aunque no cierra la puerta a una nueva relación, tampoco se encuentra en una búsqueda activa de pareja.

Para él, un futuro compromiso sentimental trasciende la mera atracción o la necesidad de compañía; implica una conexión profunda, respeto mutuo y una responsabilidad compartida que abarca el alma, el corazón y la mente.

Mientras su corazón navega por el camino del duelo, Polilla se mantiene firmemente enfocado en sus proyectos personales y laborales, así como en su familia.

Continúa siendo parte del elenco del programa "Sábados Felices" y sigue vinculado al mundo de la radio.

Además, dedica tiempo invaluable a su hijo, quien recientemente vivió una difícil experiencia durante el conflicto en Israel, un evento que subraya la importancia de su núcleo familiar en estos momentos.

La memoria de la Gorda Fabiola se mantiene viva a través de los emotivos tributos que Polilla comparte constantemente.

Publicidad

Recientemente, publicó un video inédito que captura un momento de alegría y espontaneidad junto a Fabiola y la también comediante María Auxilio Vélez, demostrando la constante diversión que compartían detrás de cámaras.

Puedes leer: Polilla estaría escribiendo novela 'nostálgica' de su amor con La Gorda Fabiola

Publicidad

En una de sus publicaciones más sentidas, Polilla escribió: “Te fuiste y se te olvidó enseñarme a vivir sin ti, fueron 28 años amándote y respetándote, buscando nuestra felicidad, agradeciendo cada momento que pasamos juntos”.

El espacio digital se convirtió en un santuario donde Polilla no solo rinde tributo a Fabiola Posada, sino que también agradece la vida compartida y reivindica el vínculo que los unió hasta el final.

Las reacciones de sus seguidores, que lo han acompañado en su proceso de duelo, son un testimonio del cariño y la admiración que la humorista sigue generando en el público colombiano.

En definitiva, Nelson ‘Polilla’ Polanía, a pesar del inmenso vacío que dejó la Gorda Fabiola, se muestra resiliente y consecuente con sus sentimientos.

Mira también: Así fue la reacción de ‘La Gorda’ Fabiola cuando su hijo le confesó que le gustan los hombres