El último show de la Gorda Fabiola no fue Sábados Felices: se estrenará de forma póstuma

La comedia en Colombia sigue de luto por el fallecimiento de una de sus más entrañables figuras: la Gorda Fabiola . Pero ahora, su inconfundible risa y carisma volverán a la pantalla por última vez.

Aunque muchos pensaban que su despedida sería en Sábados Felices , el programa que la catapultó a la fama, el destino preparó un escenario diferente para su último adiós, se trata de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Colombia.

Estreno póstumo y un homenaje para la Gorda Fabiola

El 16 de abril, se hará el estreno póstumo de este show que no solo promete hacernos reír, sino también rendir un emotivo homenaje a una mujer que dedicó su vida a hacer reír a millones de colombianos. Será la última vez que el público vea a Fabiola Posada , como era su nombre real, haciendo lo que mejor sabía hacer: sacar carcajadas con su estilo único e irreverente.

Fabiola Posada falleció el 19 de septiembre de 2024 , justo un día después de cumplir 61 años. Luchó contra serios problemas de salud, incluidos cuatro infartos, diabetes y una cirugía a corazón abierto. A pesar de todo, siempre mantuvo una actitud positiva y un espíritu resiliente que la convirtió en inspiración para muchos.

Durante sus últimos años, la humorista fue abierta sobre su estado de salud y cómo su corazón funcionaba al 40%. Aun así, nunca dejó de trabajar, de soñar, ni de compartir con sus seguidores el amor por su familia y por la vida. Su esposo, Nelson Polanía “Polilla”, fue su gran apoyo y cómplice en cada paso del camino.

Publicidad

A lo largo de su trayectoria, no solo rompió estereotipos, sino que también se convirtió en un ícono de autenticidad, empoderamiento y buen humor. En LOL: Last One Laughing Colombia, podremos ver su última participación profesional, en un formato de comedia totalmente diferente al que el público estaba acostumbrado.

¿De qué trata el último show en el que participó la humorista?

Publicidad

La segunda temporada de LOL: Last One Laughing Colombia se estrenará por la plataforma Prime Video, y contará con una dinámica especial: los comediantes competirán en parejas. En esta edición, l a Gorda Fabiola hará equipo con Patricia Silva , en una participación que, según sus creadores, se ha convertido en un homenaje espontáneo a su legado.

La producción, conducida por Jorge Enrique Abello , reúne a reconocidos nombres del humor como Don Jediondo , Boyacoman, Dani Duke y La Liendra , entre otros. El objetivo: hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos. Una batalla de carcajadas en la que Fabiola Posada brillará por última vez con su humor contagioso y su chispa inolvidable.

"Que linda experiencia tuviste mi vida...antes de irte vi tu emoción por este proyecto que te encantaba, todo lo que fuera humor era tu pasión mi vida" , escribió Polilla acerca de la participación de su esposa en Lol Colombia.

Aunque su partida dejó un vacío inmenso, la Gorda Fabiola regresará para hacer lo que mejor sabía: provocar carcajadas. LOL Colombia será más que un programa: será una despedida alegre y merecida a una mujer que vivió para hacer feliz a su público. Porque, como diría ella misma: “la vida es muy seria… ¡como para no tomársela en chiste!”.

Mira también: El hijo de ‘La Gorda’ Fabiola, David Polanía, anunció que se va a retirar de las redes sociales