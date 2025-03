Polilla confiesa momento inolvidable con la 'Gorda' Fabiola: "Su monosílabo me aterró"

El humor colombiano nunca olvidara a Fabiola Posada, más conocida como 'La Gorda Fabiola' , quien falleció el 19 de septiembre de 2024, un día después de haber celebrado su cumpleaños número 61.

La reconocida comediante, quien por décadas formó parte del elenco de 'Sábados Felices' , dejó una huella en la televisión nacional y en el corazón de millones de colombianos.

Fabiola Posada enfrentó diversos problemas de salud a lo largo de su vida. Sufrió cuatro infartos y luchó contra complicaciones derivadas de la diabetes y de procedimientos de bypass gástrico.

A pesar de estos obstáculos, su energía y sentido del humor se mantuvieron intactos, convirtiéndola en una figura querida y admirada por el público.

La Gorda Fabiola compartió más de 28 años de matrimonio con el también humorista Nelson Polanía, conocido como 'Polilla'. Su historia de amor comenzó en los camerinos de 'Sábados Felices', donde surgió una relación que trascendió el ámbito profesional y se convirtió en una de las más emblemáticas de la televisión colombiana.

Polilla y la Gorda Fabiola / FOTO: Redes la Gorda Fabiola

Tras su fallecimiento, Polilla expresó su profundo agradecimiento por las muestras de apoyo y cariño que recibió. Durante un homenaje realizado en el programa radial 'La Luciérnaga', Polanía manifestó.

"Mi Dios es grande. Ya no tengo más lágrimas de felicidad para agradecer este hermoso gesto ". Sus palabras reflejan el amor y el respeto que ambos construyeron a lo largo de su vida juntos.

Una de las últimas confesiones de Polilla ocurrió una noche en la que se despidió como nunca antes.

En la publicación, aparecen dos fotos de la Gorda Fabiola, en la primera, está acompañada de sus colegas de Sábados Felices; en la segunda, aparece sola con una sonrisa en su rostro. Polilla no solo compartió estas imágenes, sino que también escribió que aquella noche se despidió de una manera especial.

Esa noche me despedí como nunca. No sé si fue un mensaje subliminal del bolero Algo Contigo que sonó en el pasacintas. En la 100 con Suba, el carro se detuvo, una fuerza me atrajo hacia ella y me llevó a su boca. Hice que nuestros labios se juntaran y sentí una magia inimaginable. No supe cuánto duró: ¿10 minutos o 1? Perdimos la noción del tiempo expresó el comediante

No solo recordó ese momento, sino también aquellos tiempos en los que la invitaba a almorzar y a ensayar juntos. En aquel entonces, no estaban juntos, pero evocó el instante en que decidió escribirle sin miedo.

"No me aguanté y le envié un mensaje: ‘Buenos días, ¿cómo estás? Hoy tenemos ensayo en Caracol, ¿vas a ir?’. ‘Claro’, respondió. Su monosílabo me aterró. Pensé de todo. Después de una hora de silencio, tomé la iniciativa: ‘El ensayo es a las 3, ¿nos vemos a la 1 en el Anca 19 para almorzar juntos?’. ‘Ok’", expresó Polilla.

Polilla recordó aquella noche como inolvidable. Ese mismo día, después de ensayar juntos y almorzar, le pidió disculpas por lo sucedido la noche anterior.

"Almorzamos y no tocamos el tema. Cuando nos íbamos a levantar, le tomé el antebrazo con fuerza y, mirándola a los ojos, le dije: ‘No te ofreceré disculpas por lo de anoche. Quería hacerlo y me gustó’. Ella, mirando hacia los lados, me respondió en voz baja: ‘A mí me fascinó. Vamos, que a Lizarazo no le gusta que lleguemos tarde. A la salida me invitas un café?’" , expresó.

