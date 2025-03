¡Ya no lo oculta! Hassam por fin se dejó ver con su nuevo amor; ¿es mucho menor?

El reconocido comediante colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam , sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente su nueva relación sentimental.

Después de mantener su vida privada con discreción, el humorista publicó en Instagram una serie de cuatro fotografías que revelan detalles de su nuevo romance.

¿Quién es la nueva novia de Hassam?

En la publicación no se revelan mayores detalles sobre su nueva relación sentimental, solo se ve una mujer de aproximadamente unos 30 años y con quien cariñosamente está compartiendo.

En la primera imagen de la publicación se le observa besando a su pareja frente a una cabaña; en la segunda, ambos aparecen tomados de la mano; en la tercera, nuevamente se besan mientras están sentados.

Hassam se dejó ver en redes feliz y enamorado de su nueva pareja /Fotos: Instagram Hassam

La cuarta es un video donde se muestra una finca con piscina, velas románticas y una decoración de "feliz cumpleaños". Este último detalle sugiere que la celebración fue organizada por su pareja, ya que Hassam cumplió 48 años el pasado 20 de marzo.

La publicación fue acompañada por el texto "Come and save tonight" que traducido significa "Ven y sálvame esta noche". Aunque Hassam desactivó los comentarios y ocultó la cantidad de "me gusta", en solo cuatro horas la publicación fue compartida más de 360 veces.

¿Quién era la esposa de Hassam?

Tras su separación de Tatiana Orozco en 2022, con quien estuvo casado durante 18 años y tuvo dos hijas, Mariana y Juanita, Hassam no había hecho pública ninguna relación sentimental.

Durante su matrimonio, enfrentó desafíos personales, incluyendo una batalla contra el cáncer, de la cual salió victorioso. Además, asumió la responsabilidad principal en la crianza de sus hijas tras el divorcio.

Hassam, comediante colombiano Foto: Instagram @oficialhassam

En una entrevista en diciembre de 2024, Hassam habló sobre su nueva relación, describiendo a su pareja como "una persona muy inteligente emocionalmente" y expresando que estaba disfrutando y siendo feliz en esta nueva etapa de su vida.

Hassam es ampliamente reconocido por sus personajes humorísticos y su participación en el programa "Sábados Felices". Su capacidad para enfrentar adversidades con humor y resiliencia ha sido una inspiración para muchos.

La noticia de su nueva relación ha generado reacciones positivas entre sus seguidores, quienes le desean felicidad en esta nueva etapa personal.

