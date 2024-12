Hassam revela detalles de la misteriosa mujer con la que está saliendo

El conocido comediante Hassam ha generado revuelo en las redes sociales después de publicar una foto junto a una mujer misteriosa. Esto despertó el interés de sus seguidores ya que en una reciente entrevista reveló que tiene una nueva pareja con quien ha estado compartiendo momentos en las últimas semanas.

Hassam como es conocido en el mundo de la comedia, es muy reconocido por los colombianos gracias a su capacidad para hacer reír y su trayectoria en la televisión colombiana . Sus seguidores no solo disfrutan de su humor y chistes, sino que también están muy pendientes de su vida personal.

Gerly Hassam Gómez Parra, su nombre real, ha llevado su comedia a programas muy conocidos como 'Sábados Felices', incluso ha protagonizado sus propias películas de comedia con sus personajes icónicos.

El comediante lleva ya dos años separado de T atiana Orozco con quien llevaban 18 años de casados. Esta ruptura fue muy complicada para sus seguidores, ya que ambos tenían versiones muy diferentes sobre lo sucedido. En una entrevista Hassam relató lo difícil que fue el divorcio y el dolor que sintió por su separación.

En el programa 'Sinceramente Cris' el humorista compartió su experiencia y cómo superó este proceso detalló paso a paso cómo enfrentó su dolor y cómo afectó a sus hijos . Esta entrevista habla sobre la vida personal de Hassam y su proceso de sanación después de la separación.

“Fue más fuerte estar en ese luto emocional del divorcio que cuando me dijeron que estaba enfermo de cáncer, porque tú puedes luchar contra el dolor físico o calmarlo con un acetaminofén, pero el dolor espiritual no se calma, sino con fe y risa. Gracias a Dios, la comedia es lo que me ha ayudado a llevar toda esta realidad. Si mis hijas se hubieran quedado conmigo , yo no estaría contando este cuento o estaría en otro rollo totalmente diferente” , dijo el comediante Hassam.

"Estoy muy tranquilo. Conocí a una persona hace algún tiempo y estamos en ese proceso de conocernos y entendernos. Las niñas también han aceptado bien a esta persona, ya que es alguien muy inteligente emocionalmente, que ha sabido respetar mis prioridades: mis hijas y luego mis momentos de tranquilidad", expresó Hassam.

Para finalizar la entrevista, el comediante Hassam expresó que se siente tranquilo y que su libertad no es innegociable, también dijo que le hubiera gustado haber experimentado la misma tranquilidad que siente ahora durante sus 18 años de matrimonio.