Colombia amaneció en medio de un fuerte temblor este miércoles 15 de agosto de 2025 y que despertó antes de tiempo a cientos de personas que sintieron el movimiento de tierra.

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:02 de la madrugada de este miércoles y su epicentro fue en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en el municipio de Paratebueno.

La magnitud y el temblor fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que detalló en su página y redes oficiales que el evento alcanzó la magnitud de 3.5 y que tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.



Este epicentro fue relativamente cercano a la ciudad de Bogotá (menos de 200 kilómetros) por lo que alcanzó a sacudir a la capital de Colombia, algunas ciudades y varios municipios de Cundinamarca.

A través de redes sociales cientos de usuarios reportaron haber sentido con fuerza el movimiento que, incluso, despertó a algunas personas; pero también se encuentran mensajes de otros ciudadanos que indican que se trató de un movimiento leve y que pudo haberse percibido por encima de su magnitud debido a que se presentó en una hora de mucho silencio y quietud.

Y aunque el temblor de este 13 de agosto no desató mayor temor gracias a la baja magnitud, en el lugar de epicentro se activó un protocolo de emergencia con profesionales que realizan barridos por las zonas aledañas para confirmar que el movimiento de tierra no haya generado afectación a personas.

Asimismo se realiza una inspección a estructuras para descartar cualquier afectación o grietas producto del movimiento de tierra y que puedan generar un riesgo para la población.

Publicidad

Hasta el momento las autoridades entregaron un parte de tranquilidad reportando que el evento sísmico no revistió peligro para la población y que no hubo caída ni daños de estructura ni afectación a personas que percibieron el movimiento.