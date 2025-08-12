El noble gesto que tuvo Alzate con una habitante de calle en Bogotá

Alzate se ha convertido en un referente de la música popular con múltiples éxitos como "Maldita traición", "Amor verdadero", entre otros. Ha vuelto a ganarse el cariño del público, no solo por su música, sino también por un gesto que recientemente se ha vuelto viral en redes sociales.

Lee más:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Maluma pega tremendo regaño a una madre en pleno concierto: "Un acto de irresponsabilidad"

En uno de sus videos más comentados en TikTok, el cantante paisa aparece compartiendo un momento con un habitante de calle en Bogotá. Durante el encuentro, Alzate le propuso al hombre, llamado Pedro, que pidiera algo de comer en una tienda cercana.



Pedro, sin rodeos, respondió que prefería recibir dinero, a lo que el artista le contestó con un firme “no”. Tras una conversación sincera, llegaron a un acuerdo: compartir un six pack de cerveza, bebida que terminaron disfrutando juntos mientras conversaban y reían.

Durante el momento, Pedro recordó que ya antes había recibido ayuda del cantante, quien en otra ocasión le había dado dinero. "Usted la vez pasada me dio 50 lucas allá en la 85" le dijo Pedro. Sin embargo, Alzate explicó que había decidido no volver a hacerlo, ya que le habían aconsejado evitar fomentar hábitos dañinos.

A pesar de eso, encontró otra forma de compartir con Pedro, demostrando empatía y respeto. El encuentro no terminó allí. Pedro le pidió al artista que le cantara una de sus canciones favoritas, a lo que Alzate accedió con gusto, cerrando la noche con una pequeña serenata y un emotivo abrazo que conmovió a miles de usuarios.

Publicidad

Lee más: Amparo Grisales se pegó tremendo totazo en Feria de las Flores, ¿perdió el estilo?

Este gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde muchos destacaron la humildad del artista y su capacidad para conectar con las personas más allá del escenario. Comentarios como “que lo abraces sin importar su ropa o su olor dice mucho de ti” , “un día va a contar que se tomó unas cervezas con Alzate” , "alzate eres un caballero", y "que felicidad saber que ahí personas con tanta humildad", reflejan el impacto positivo que dejó este momento en la audiencia digital.

Publicidad

Todo esto ocurre mientras el cantante vive uno de los mejores momentos de su carrera, tras el éxito de Mi despedida, colaboración con El Charrito Negro, que ya supera el millón y medio de visualizaciones en YouTube. Además, su presencia en redes sociales no deja de crecer, especialmente en TikTok, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores.

Te puede interesar: Calibre 50 confiesa por qué ya no cantan narcocorridos y lo que significa para su carrera