Sentido mensaje que dejó Paola Turbay por la muerte de Miguel Uribe; conmovió a más de uno

En la mañana de este lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba varios meses en delicado estado de salud tras un trágico atentado ocurrido en la localidad de Fontibón. En ese ataque, el congresista recibió dos disparos, uno de los cuales impactó gravemente su cabeza, dejándolo en una situación crítica que finalmente no pudo superar.

El atentado, que conmocionó a la opinión pública, generó una ola de solidaridad en todo el país. Miles de ciudadanos, desde diferentes corrientes políticas y regiones, se unieron en un clamor por el cese de la violencia y la confrontación política en Colombia.



Desde el primer día, figuras del entretenimiento, líderes políticos y personalidades de la vida pública manifestaron su rechazo a este hecho y enviaron mensajes de apoyo a su esposa, María Claudia Tarazona, y a toda su familia. Entre esas voces estuvo la reconocida exreina, actriz y prima del senador, Paola Turbay, quien expresó su profundo dolor por lo ocurrido.

En ese momento, Turbay lo describió como “Miguel siendo Miguel: siempre tan atento y amoroso con quien se cruza en su camino, siempre dispuesto a escuchar. Quien no conocía a Miguel, ahora lo conoce, y seguramente se ha sorprendido al descubrir que es uno de los seres más nobles que existen”.

Tras conocerse oficialmente la noticia de su muerte, Paola Turbay volvió a pronunciarse, esta vez con un mensaje cargado de sentimiento, en el que no solo destacó su calidad humana, sino también el vacío que deja en la vida política y social del país.

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió en sus redes sociales.

La partida de Miguel Uribe Turbay no solo marca un capítulo doloroso para su familia y amigos, sino que también deja una huella en la historia reciente de Colombia, recordando la urgencia de construir un país en el que las diferencias políticas nunca se resuelvan con violencia.

Paola Turbay, ¿qué era de Miguel Uribe Turbay?

La relación familiar se da porque ambos pertenecen a la familia Turbay, una reconocida en la política y la cultura colombiana: Paola Turbay es hija de Julio César Turbay Samper y Miguel Uribe es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, por lo que comparten linaje y lazos familiares cercanos.

