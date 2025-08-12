En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
MURIÓ MIGUEL URIBE
CASO HAROLD AROCA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Sentido mensaje que dejó Paola Turbay por la muerte de Miguel Uribe; conmovió a más de uno

Sentido mensaje que dejó Paola Turbay por la muerte de Miguel Uribe; conmovió a más de uno

La actriz, al enterarse de la lamentable noticia, no dudó en dejar su sentido mensaje, recordando la vida y lo compartido con Miguel Uribe y recordando cómo la violencia ha golpeado a su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad