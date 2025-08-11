Primeras imágenes del féretro de Miguel Uribe, cubierto con la bandera de Colombia

El ambiente en el Congreso de la República cambió por completo la noche del lunes 11 de agosto, cuando el ataúd con el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ingresó al Salón Elíptico para iniciar la ceremonia de cámara ardiente.

Pasadas las 9:00 p. m., el féretro arribó al Capitolio Nacional, cubierto por la bandera de Colombia y rodeado de coronas y arreglos florales enviados por familiares, amigos, figuras políticas y ciudadanos que decidieron rendirle homenaje. La escena estuvo cargada de solemnidad: pañuelos blancos se alzaron en el aire mientras se escuchaban murmullos de respeto y mensajes de despedida.

Uribe Turbay, militante del partido Centro Democrático, murió este mismo lunes en la Clínica Fundación Santa Fe, donde permanecía desde el pasado 7 de junio, día en el que fue atacado en un parque de Bogotá mientras daba un discurso. Pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse de las heridas.

La ceremonia en el Salón Elíptico permitirá que simpatizantes, colegas y ciudadanos en general puedan acercarse a despedirlo. Las puertas estarán abiertas hasta el miércoles 13 de agosto, fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias.

Publicidad

El ingreso del féretro estuvo acompañado por familiares cercanos, miembros de su equipo político y autoridades del Congreso, quienes recibieron el cuerpo en un acto que combinó el protocolo oficial con el dolor de la pérdida. Las miradas de los presentes se mantenían fijas en el ataúd, que fue dispuesto sobre una base adornada con flores blancas y rodeado de guardias de honor.

Lee también: ¿Habrá clases durante los tres días de duelo por muerte de Miguel Uribe? Esto se sabe

Publicidad

Durante las horas siguientes a su llegada, varios asistentes comenzaron a acercarse para dejar cartas, mensajes y flores frente al féretro. El Salón Elíptico, acostumbrado a ser escenario de debates y discursos, se convirtió en un espacio de recogimiento y memoria.

Algunos de sus compañeros en el Senado han expresado que la cámara ardiente no solo será un acto simbólico, sino también un momento para recordar la trayectoria política de Uribe Turbay y los proyectos que impulsó durante su paso por el legislativo. Aunque las intervenciones públicas serán breves, se espera que varios líderes políticos acudan a rendir homenaje en persona.

El miércoles, antes del traslado para las exequias, se realizará un breve acto protocolario de despedida. La ceremonia contará con la presencia de altas autoridades del Estado, familiares y allegados del senador, así como ciudadanos que han seguido su carrera y su trabajo político.

Hasta entonces, el Congreso permanecerá con las banderas a media asta, y el Salón Elíptico seguirá siendo el punto de encuentro para quienes quieran dar su último adiós a Miguel Uribe Turbay.

Primeras imágenes del féretro de Miguel Uribe:

Primeras imágenes del féretro de Miguel Uribe /Foto: AFP

Publicidad