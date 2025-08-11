¿Habrá clases durante los tres días de duelo por muerte de Miguel Uribe? Esto se sabe

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decretó este lunes un día de duelo nacional por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La medida se formalizó mediante un documento oficial firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que establece que durante esta jornada se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares, estaciones de policía y embajadas de Colombia en el exterior.

En el texto, el Gobierno expresó su “profundo dolor” por el deceso de Uribe Turbay y envió un mensaje de condolencia a su esposa, María Claudia Tarazona; a su hijo, Alejandro; a su padre, Miguel Uribe Londoño, y demás familiares y allegados. Asimismo, se indicó que se remitirá una copia del decreto “en nota de estilo” a sus seres queridos como muestra oficial de respeto.

El Ministerio de Defensa también fue instruido para coordinar honores militares en todas las guarniciones, en memoria del legislador, siguiendo los protocolos oficiales de la Presidencia de la República y del ceremonial militar.

El decreto recuerda la trayectoria de Miguel Uribe Turbay: concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital, senador de la República y precandidato presidencial para las elecciones de 2026. Según el documento, el Gobierno, en nombre del pueblo colombiano, consideró “necesario rendir un justo y merecido homenaje” a este dirigente político.

Hijas de María Claudia Tarazona se derrumban /Foto: Blu Radio/ Facebook Miguel Uribe

¿Habrá clases durante el duelo en colegios distritales de Bogotá?

En medio de las disposiciones adoptadas por el luto oficial, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado aclarando la situación de los colegios públicos en Bogotá.

"La Secretaría de Educación del Distrito lamenta el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Reconocemos su compromiso y dedicación por Bogotá, especialmente durante su gestión como secretario de Gobierno y concejal de la ciudad.

En atención a lo dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante los tres (3) días de duelo oficial que dispone el Decreto 371 de 2025, se suspenderán todas las actividades de carácter festivo en los colegios del Distrito. No obstante, las clases en las instituciones educativas distritales se mantendrán con normalidad.

La Secretaría de Educación se une al sentimiento de dolor que embarga a la ciudad y reitera su rechazo a toda forma de violencia", añade el comunicado.

En ese sentido, la Secretaría de Educación confirmó que las clases en los colegios oficiales continuarán con normalidad. Por su parte, las instituciones privadas tienen autonomía para decidir si suspenden o no las actividades, por lo que se recomienda revisar las comunicaciones de cada plantel. Hasta el momento, todo apunta a que la jornada académica seguirá desarrollándose sin cambios en la mayoría de las aulas.

Miguel Uribe velorio | EN VIVO /Foto: Miguel Uribe/ Senado

Cámara ardiente y homenajes en el Capitolio

Desde la tarde de este lunes, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay reposa en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Allí permanecerá hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para sus exequias.

De acuerdo con las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, este espacio permitirá que congresistas y ciudadanos expresen su respeto y agradecimiento por el trabajo y compromiso del legislador. El acceso para el público será posible desde las 8:00 a.m. del martes, mientras que la jornada del lunes estuvo reservada para familiares y amigos cercanos.

Paralelamente, el presidente Petro y varios líderes políticos lamentaron su muerte. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán decretó tres días de duelo oficial, medida que también adoptaron alcaldías de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay ocurrió 64 días después de haber resultado gravemente herido en un atentado durante un evento político en la capital, hecho que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe hasta su deceso.