Noticias  / Nación  / Padre y viuda de Miguel Uribe, inconsolables sobre el féretro en su llegada al Congreso

Padre y viuda de Miguel Uribe, inconsolables sobre el féretro en su llegada al Congreso

Entre llanto y conmoción, el padre y la viuda de Miguel Uribe se inclinaron sobre el féretro del exsenador al llegar al Congreso, en un homenaje cargado de dolor.

