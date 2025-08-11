Padre y viuda de Miguel Uribe, inconsolables sobre el féretro en su llegada al Congreso

En la mañana de este lunes el silencio solemne se apoderó de la salida de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un coche fúnebre, custodiado por un riguroso dispositivo de seguridad, partió desde el centro médico llevando los restos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político, una de las figuras más visibles del Centro Democrático, perdió la vida tras un atentado ocurrido durante un acto de campaña en el barrio Modelia.

El vehículo se dirigió a la Funeraria Gaviria, donde se realizaron los arreglos finales antes de iniciar el traslado hacia el Capitolio Nacional. Fue allí, sobre las 9:00 p. m., cuando las primeras imágenes del féretro reposando en el Salón Elíptico comenzaron a circular. Cubierto con la bandera de Colombia y rodeado de arreglos florales, el ataúd se convirtió en el centro de un homenaje que desde ese momento sería histórico.

La ceremonia había sido oficialmente instalada a las 3:00 p. m., inicialmente solo para familiares, allegados y congresistas. Entre quienes aguardaban estaba la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, junto a sus hijas. También se encontraba su padre, Miguel Uribe Londoño. En un instante que conmovió a todos los presentes, apenas el féretro ingresó al Salón Elíptico, padre y viuda se acercaron, se recostaron sobre el ataúd y permanecieron juntos, inconsolables, fundidos en un abrazo y visiblemente desplomados por el dolor.

Publicidad

Este acto dio inicio a tres jornadas de tributo organizadas por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Durante estos días, el Congreso abrirá sus puertas para que colegas, líderes políticos y ciudadanos puedan despedirse del senador y precandidato presidencial, recordando su trayectoria y su papel en el debate nacional.

Primeras imágenes del féretro de Miguel Uribe /Foto: AFP

Publicidad

El sentido mensaje de la esposa de Miguel Uribe a los colombianos

En medio de la tristeza, María Claudia Tarazona llegó este lunes al Capitolio Nacional para acompañar el inicio del velatorio. Antes de ingresar, y de la mano de sus hijas, hizo un llamado a la calma y rechazó cualquier acto de violencia o venganza como respuesta a la muerte de su esposo.

“Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel”, expresó con firmeza. Recordó que el homenaje de ese día estaba reservado para familiares y amigos, mientras que el acceso al público se abriría este martes desde horas de la mañana.

Visiblemente conmovida, pidió que se haga justicia no solo por la memoria de su esposo, sino por “una Colombia que merece vivir en paz”. También tuvo palabras de gratitud para los médicos de la Fundación Santa Fe, en especial para el neurocirujano Fernando Hakim, a quien reconoció por su entrega durante los más de dos meses que su esposo permaneció hospitalizado.